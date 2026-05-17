domenica 17 maggio
Il presidente di Inalpi Ambrogio Invernizzi ha presenta a Tuttofood &quot;Il percorso di un’idea&quot;, pubblicazione che racconta la storia dell’azienda e la direzione verso cui sta evolvendo
Inalpi, dai 60 anni di storia alla piattaforma del futuro: ricerca, innovazione e nuove frontiere del latte
 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 17 maggio 2026, 14:51

Juventus, Spalletti: "Mettete in discussione me, non siamo tutti morti"

Juventus, Spalletti: &quot;Mettete in discussione me, non siamo tutti morti&quot;

(Adnkronos) -

Luciano Spalletti 'difende' la sua Juventus dopo la sconfitta contro la Fiorentina, che è valsa il sorpasso della Roma al quarto posto e ha fatto scivolare i bianconeri al sesto posto in classifica. Oggi, domenica 17 maggio, i bianconeri sono stati battuti dai viola all'Allianz Stadium, cedendo per 2-0 e rischiando così di compromettere, a una giornata dalla fine del campionato, la propria corsa Champions. 

Al termine della sfida, Spalletti ha parlato a SkySport: "Non era la partita della vita. Non siamo tutti morti, non è tutto finito anche se questo è un risultato bruttissimo", ha detto l'allenatore bianconero, "le valutazioni sui giocatori non la faccio solo sulla gara di oggi: hanno avuto una crescita importante e fatto cose importanti in questi mesi". 

"Prima di mettere in discussione i calciatori bisogna mettere in discussione me", ha continuato Spalletti, che ha difeso così i suoi giocatori, "abbiamo fatto partita pessima sotto tanti punti di vista, anche se l’episodio non ci è girato a favore. Prima dell’1-0 non avevamo subito quasi niente. 16 gol presi al primo tiro? Che ti devo dire…". 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium