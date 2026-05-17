La bulgara Dara vince l’Eurovision davanti ad Israele, quinto Sal Da Vinci

ROMA (ITALPRESS) - E' la Bulgaria a trionfare nella 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Nella serata finale di Vienna, infatti, si è imposta Dara con il suo "tormentore" "Bangaranga". La 27enne cantante, che non era tra le favorite della vigilia, ha regalato alla Bulgaria il primo successo all'Eurovision. Grazie anche ad un televoto quasi plebiscitario, Dara ha avuto la meglio sul concorrente israeliano Noam Bettan. Sul gradino più basso del podio, un'altra outsider, la rumena Alexandra Capitanescu con il brano rock "Choke Me". Quarto posto per l'australiana Delta Goodrem con "Eclipse". "Per Sempre Si" del nostro Sal Da Vinci si è piazzato al quinto, proprio davanti al duo finlandese commposto da Pete Parkkonen e dalla violinista classica Linda Lampenius, grandi favoriti dei bookmakers.foto: IPA Agency(ITALPRESS).