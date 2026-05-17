Modena, restano gravi quattro feriti, attivato supporto psicologico

MODENA (ITALPRESS) - Restano gravi quattro delle persone coinvolte nell'evento avvenuto ieri pomeriggio, sabato 16 maggio, nel centro storico di Modena. Lo rende noto il sistema sanitario regionale, precisando che la situazione continua a essere gestita in stretto coordinamento con la Prefettura. All'Ospedale Maggiore di Bologna sono ricoverati in Rianimazione due pazienti di 55 anni. La donna presenta diversi traumi: le sue condizioni sono definite in lieve miglioramento ma restano critiche e permane il pericolo di vita. L'uomo, anch'egli politraumatizzato, è stabile e non sarebbe più in immediato pericolo di vita. La direzione ospedaliera ha inoltre attivato un'èquipe di psicologi per assistere i familiari. All'Ospedale Civile di Baggiovara sono invece ricoverate due donne. Una 69enne, arrivata in codice 3, è stata operata nelle scorse ore e si trova in condizioni gravi ma stabili. Una 53enne, anch'essa giunta in codice 3, è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici e versa in gravi condizioni. Per entrambe la prognosi resta riservata. Un uomo italiano di 59 anni, trasportato in codice 2 con un trauma facciale, ha trascorso la notte in osservazione presso la Medicina d'Urgenza. Per lui i medici hanno stabilito una prognosi di 30 giorni. Sono stati invece dimessi dal Pronto soccorso del Policlinico di Modena gli altri tre feriti coinvolti: una donna di 22 anni con trauma cranico, giudicata guaribile in 10 giorni; un uomo di 30 anni colpito da un attacco di panico, con prognosi di 2 giorni; e un uomo di 47 anni con una ferita da taglio, dimesso con 7 giorni di prognosi. Per assistere le persone presenti nel centro storico al momento dei fatti, gli esercenti delle attività commerciali e i familiari che non è stato possibile contattare direttamente, è stato attivato un servizio di psicologia dell'emergenza. Il supporto, affidato a un'èquipe specializzata nella gestione di situazioni traumatiche, è raggiungibile al numero 3398322090.foto: IPA Agency(ITALPRESS).