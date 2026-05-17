domenica 17 maggio
Il presidente di Inalpi Ambrogio Invernizzi ha presenta a Tuttofood &quot;Il percorso di un’idea&quot;, pubblicazione che racconta la storia dell’azienda e la direzione verso cui sta evolvendo
Inalpi, dai 60 anni di storia alla piattaforma del futuro: ricerca, innovazione e nuove frontiere del latte
 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 17 maggio 2026, 15:58

MotoGp, Di Giannantonio vince Gp Barcellona: ordine di arrivo e come cambia la classifica del Motomondiale

MotoGp, Di Giannantonio vince Gp Barcellona: ordine di arrivo e come cambia la classifica del Motomondiale

(Adnkronos) -

Fabio Di Giannantonio su Ducati vince il Gp di Catalogna a Barcellona oggi, domenica 17 maggio. Per il pilota italiano è la seconda vittoria in MotoGp, al termine di una gara maledetta e piena di stop, con due bandiere rosse dopo i brutti incidenti di Alex Marquez prima e poi di Zarco. Sul podio si piazzano anche Mir e Aldeguer. Chiude quarto Pecco Bagnaia dopo la penalizzazione di Ogura, protagonista di un contatto all'ultima curva che manda fuori Acosta. Quinto Bezzecchi, che resta leader del Motomondiale dopo la caduta di Martin, in seguito al contatto con Raul Fernandez, seguito da Quartararo, Marini e Binder. Ecco l'ordine di arrivo del Gran Premio e la nuova classifica.  

Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Catalogna, dopo la penalità a Ogura:  

1 Fabio Di Giannantonio Ducati

 

2 Joan Mir Honda +1.250 

3 Fermin Aldeguer Ducati +1.466 

4 Francesco Bagnaia Ducati +4.320 

5 Marco Bezzecchi Aprilia +4.679 

6 Fabio Quartararo Yamaha +4.876 

7 Luca Marini Honda +4.971 

8 Brad Binder KTM +5.137 

9 Ai Ogura Aprilia +5.377 

10 Diogo Moreira Honda +6.839 

11 Alex Rins Yamaha +6.916 

12 Franco Morbidelli Ducati +7.160 

13 Maverick Vinales KTM +10.147 

14 Jack Miller Yamaha +10.452 

15 Toprak Razgatlioglu Yamaha +11.808 

16 Raul Fernandez Aprilia +15.066 

17 Augusto Fernandez Yamaha +16.245 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium