Papa Leone “La cura per la pace è la cura per la vita”

ROMA (ITALPRESS) - "In questa epoca dell'intelligenza artificiale incoraggio tutti nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo alla quale orientare ogni innovazione tecnologica. Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana 'laudato sì dedicata alla cura del creato e ispirata alla enciclica di Papa Francesco, in questo anno giubilare di San Fracesco d'Assisi ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio con i fratelli, con tutte le creature. La cura per la pace è cura per la vita". Ha detto Papa Leone XIV nel corso dell'Angelus a Piazza San Pietro.foto: IPA Agency(ITALPRESS).