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| 17 maggio 2026, 19:28

Sinner vince gli Internazionali, Panatta lo incorona: "Vittoria speciale"

Sinner vince gli Internazionali, Panatta lo incorona: &quot;Vittoria speciale&quot;

(Adnkronos) -

"Vedere Jannik vincere al Centrale del Foro Italico ha qualcosa di speciale". Adriano Panatta incorona Jannik Sinner, oggi trionfatore agli Internazionali d'Italia. Un italiano torna re del Foro Italico. L'ultimo a riuscirci, 50 anni fa, era stato proprio Panatta, campione a Roma nel 1976. "Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato la vita nel ’76, e ritrovare oggi un italiano capace di imporsi con questa personalità e questo gioco mi fa davvero piacere. Contro un avversario solido come Casper Ruud ha mostrato maturità, calma e coraggio nei momenti importanti. Il pubblico romano aspettava un momento così e sa riconoscere chi entra in campo con rispetto e carattere, e Jannik oggi se l’è preso tutto", dice Panatta. "Jannik è un esempio per tutti, gli faccio le mie congratulazioni", aggiunge. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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