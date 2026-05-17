Cuneoginnastica regina del Piemonte: a Torino arriva il bis tricolore in Eccellenza

La Cuneoginnastica torna da Torino con un’altra impresa da incorniciare: nella gara andata in scena al Palaginnastica, la formazione femminile di ginnastica artistica ha centrato il primo posto nella categoria Eccellenza, laureandosi di nuovo campionessa regionale, a un anno di distanza dal trionfo che aveva già portato il club in vetta al Piemonte. Un successo che conferma la società cuneese tra i riferimenti del movimento regionale, dopo una stagione già ricca di risultati nelle competizioni Gold e Silver disputate sempre nell’impianto torinese.

Dopo aver chiuso la prima prova con una prestigiosa medaglia d’argento, le ginnaste cuneesi si sono presentate in campo gara con un solo obiettivo: ribaltare i giochi e prendersi il titolo nella tappa decisiva. Sin dal primo attrezzo la squadra ha imposto il proprio ritmo, mantenendo il comando della classifica dall’inizio alla fine e costruendo un punteggio complessivo che non ha lasciato spazio alle avversarie.

Una prova solida e continua

A firmare l’impresa sono state Asia Delfino, Jennifer Pancera, Vera Giraudo, Alissa Frakulla e Sophia Delfino, protagoniste di una prova solida e continua su tutti gli attrezzi, senza cedimenti nei momenti chiave. Il collettivo ha saputo unire difficoltà tecnica e pulizia esecutiva, confermando la crescita di un gruppo che già nei mesi scorsi aveva mostrato il proprio valore nelle competizioni regionali di Eccellenza e Silver.

Quello che ha fatto davvero la differenza, però, è stato lo spirito di squadra: ogni esercizio è stato portato in pedana con la consapevolezza di gareggiare non solo per il proprio punteggio, ma per il risultato dell’intero gruppo. Le atlete si sono sostenute a vicenda dal riscaldamento all’ultima diagonale al corpo libero, trasformando ogni rotazione in un tassello decisivo del mosaico finale.

Grande soddisfazione è stata espressa dallo staff tecnico, che ha sottolineato come la prestazione rappresenti un passo importante in un percorso ancora in evoluzione. Pur celebrando il titolo, gli allenatori hanno evidenziato alcune piccole imprecisioni da limare su determinati elementi, in particolare negli arrivi e nella gestione di qualche passaggio di difficoltà, segno di un’attenzione costante al miglioramento.

L’orizzonte, ora, si sposta sui Campionati Italiani in programma a giugno, appuntamento in cui la Cuneoginnastica intende farsi trovare pronta per misurarsi con le migliori realtà nazionali. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare al massimo della condizione tecnica e mentale, per provare a portare anche sulla pedana tricolore il nome di Cuneo e dare continuità a una stagione che, già a livello interregionale e regionale, ha confermato la solidità del progetto sportivo del club.