Auto pirata investe pedone a Bra: indagini della Polizia Locale per risalire al conducente

È stato giudicato guaribile in trenta giorni il pedone che nel tardo pomeriggio dello scorso mercoledì 13 maggio è stato investito in via Giovanni Battista Gandino a Bra.

L’incidente si è verificato poco dopo le ore 18.

L’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un’automobile – una Fiat 500 di colore rosso, secondo alcune testimonianze – che ha poi proseguito la propria corsa senza che la persona alla guida la fermasse per prestare soccorso.

Da qui le indagini in corso da parte della Polizia Locale braidese, al lavoro per individuare il conducente del veicolo, che rischia una denuncia per omissione di soccorso e fuga.