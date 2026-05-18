Borgo San Dalmazzo, i bambini della prima elementare protagonisti di “Monserrato in fiore”

Sono stati i più piccoli a regalare nuovi colori e nuova vita alla collina di Monserrato in occasione della 6ª edizione di “Monserrato in fiore”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Santuario di Monserrato ODV.

L’evento, nato con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi più suggestivi della città, coinvolge ogni anno i bambini delle classi prime della scuola primaria in un’esperienza educativa all’insegna della natura, della condivisione e della cittadinanza attiva.

Nelle mattinate di martedì 12 e venerdì 15 maggio, i giovani partecipanti si sono dedicati con entusiasmo alla piantumazione di fiori e alla cura delle aiuole che circondano il santuario, contribuendo concretamente all’abbellimento dell’area.

Accanto alle attività pratiche, i bambini hanno preso parte anche a un interessante laboratorio naturalistico guidato dai naturalisti Marianna e Francesco dell'Associazione Sideralis, occasione preziosa per scoprire il territorio e sviluppare un senso di appartenenza e rispetto verso i beni comuni e l’ambiente.

A rendere possibile la realizzazione dell’iniziativa il prezioso e fondamentale contributo della Serra Lovera Fiori di Beguda, che ha fornito piante e materiali necessari per l’attività.

L’Associazione Santuario di Monserrato desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento ai volontari dell’AIB di Borgo San Dalmazzo, ai rappresentanti dell’amministrazione comunale presenti durante le due giornate e, in modo speciale, a tutte le insegnanti che ogni anno accolgono con entusiasmo questo progetto educativo, condividendone lo spirito e i valori.

“Monserrato in fiore - commentano gli organizzatori - si conferma così un’occasione speciale per unire educazione, ambiente e comunità in un progetto semplice ma ricco di significato, capace di lasciare un segno concreto nel territorio e nel cuore dei bambini. Come volontari dell’Associazione rinnoviamo l'invito a cittadini, scuole e realtà del territorio a partecipare e collaborare alle future iniziative, restando sempre disponibile ad ascoltare proposte e costruire insieme nuovi progetti per la comunità".