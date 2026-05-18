A maggio la premiazione della quarta edizione di “Ormea inTransito”

Sabato 23 maggio alle ore 17.00, il Comune di Ormea ospiterà la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio “Ormea in Transito”, riconoscimento dedicato a personalità che si sono distinte nel mondo della cultura e della comunicazione.

Terra di confine e di passaggio tra Piemonte e Liguria, Ormea rappresenta storicamente un luogo di incontro tra culture diverse. Da questa identità nasce il nome del Premio: “Ormea in Transito”, un omaggio a un territorio che accoglie chi attraversa, chi parte, chi ritorna e chi sceglie di restare.



I vincitori della quarta edizione sono:

Patrizia Traverso, fotografa genovese, autrice di numerosi racconti per immagini nei quali fotografia e parola scritta dialogano in modo originale e poetico. Tra le sue pubblicazioni si ricordano Genova è mia moglie. La città di Fabrizio De André (Rizzoli) e il più recente Andar per statue - A Genova e in Liguria in 85 tappe. Nel 2018 è stata nominata Ambasciatrice di Genova nel mondo.

Giulio Mozzi, nato a Camisano Vicentino, è scrittore, curatore editoriale e poeta. Ha pubblicato raccolte di racconti e un romanzo; nel 1996 è entrato nella cinquina finalista del Premio Strega con La felicità terrena. Un suo racconto chiude il Meridiano Racconti italiani del Novecento, curato da Enzo Siciliano. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti case editrici italiane, tra cui Sironi, Einaudi Stile Libero, Marsilio Editore e Laurana Editore.

La cerimonia di premiazione, aperta al pubblico, si terrà presso il Nuovo Cinema Ormea alla presenza dei premiati e della giuria.



La giuria dell’edizione 2026 è composta da:

Marino Magliani, scrittore e traduttore, autore di numerosi romanzi tra cui Il cannocchiale del tenente Dumont (L’Orma Editore, 2022), e le ultime pubblicazioni Romanzo olandese (Scrittura Pura, 2025) e Fondovalle (Carabba, 2026);

Marco Drago, scrittore e autore radiofonico per Radio Rai e Radio24, autore di numerosi romanzi tra cui Innamorato (Bollati Boringhieri, 2023);

Franca Acquarone, scrittrice originaria di Ormea, il cui ultimo libro è Vite che si intersecano (Philobiblon Edizioni, 2025).



Le iniziative legate al Premio inizieranno già venerdì 22 maggio.

In mattinata, Patrizia Traverso e Giulio Mozzi incontreranno gli studenti della Scuola Forestale di Ormea, condividendo esperienze, percorsi creativi e riflessioni sul proprio lavoro artistico e letterario.

Alle ore 16.00 sarà inaugurata, presso le sale espositive della Casa delle Meridiane, la mostra dei “fotopanni" di Patrizia Traverso. L’esposizione resterà visitabile il 22 e 23 maggio negli orari di apertura dell’Ufficio Turistico.

A seguire, alle ore 17.00, negli stessi spazi, Giulio Mozzi terrà una lezione aperta di scrittura narrativa rivolta a tutti gli appassionati.

Durante la cerimonia di premiazione verranno inoltre proiettati filmati dedicati alla carriera artistica dei due premiati, realizzati dal Nuovo Cinema Ormea.



La serata sarà presentata da Nicolò Aicardi e durante la cerimonia Roberta Poggio e Nicola Duberti leggeranno brani tratti dalle opere di Giulio Mozzi.

A ciascun premiato verrà consegnata una “mela” dell’artista Tudor Balmus.

Gli eventi sono liberi e gratuiti e la partecipazione è gradita.

Il Premio “Ormea in Transito” è un progetto realizzato dall’Associazione d’Acqua e di Ferro in collaborazione con il Comune di Ormea e il Nuovo Cinema Ormea.