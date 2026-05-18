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Eventi | 18 maggio 2026, 08:02

Pocapaglia, ampia mobilitazione per le giornate di pulizia del Parco di Montalupa

Una straordinaria partecipazione di volontari per preparare la frazione Macellai per la grande festa del 30 maggio

Pocapaglia, ampia mobilitazione per le giornate di pulizia del Parco di Montalupa

Riceviamo e pubblichiamo 

Grazie, grazie e ancora grazie ai tanti volontari di diverse associazioni che fin dalle ore 8 di stamattina (ieri, domenica 17 maggio - ndr) si sono presentati al parco per pulire, tagliare arbusti, fare bordature, montare tavoli, mettere a dimora piante e carpini, decespugliare e tagliare erba ovunque e piazzare targhe. 

Tutto questo per rendere il parco sempre più accogliente e fruibile a tutti e per prepararlo per “MONTALUPA IN FESTA” che si terrà SABATO POMERIGGIO 30 MAGGIO. 

Il parco è dotato di attrezzature sportive outdoor, sia per abili che per persone con disabilità, per adulti e bambini, una nuova area giochi, un ampio parcheggio e altri progetti di sviluppo arriveranno presto. 

I Servizi igienici sempre operativi e puliti, per merito dei nostri volontari, la fontanella dell’acqua potabile e la connessione elettrica completano l’offerta del VOSTRO parco, godiamocelo. 

Vi aspettiamo numerosi Sabato 30 Maggio alle ore 14 e quando volete.

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