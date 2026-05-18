Pocapaglia, ampia mobilitazione per le giornate di pulizia del Parco di Montalupa

Riceviamo e pubblichiamo

Grazie, grazie e ancora grazie ai tanti volontari di diverse associazioni che fin dalle ore 8 di stamattina (ieri, domenica 17 maggio - ndr) si sono presentati al parco per pulire, tagliare arbusti, fare bordature, montare tavoli, mettere a dimora piante e carpini, decespugliare e tagliare erba ovunque e piazzare targhe.

Tutto questo per rendere il parco sempre più accogliente e fruibile a tutti e per prepararlo per “MONTALUPA IN FESTA” che si terrà SABATO POMERIGGIO 30 MAGGIO.

Il parco è dotato di attrezzature sportive outdoor, sia per abili che per persone con disabilità, per adulti e bambini, una nuova area giochi, un ampio parcheggio e altri progetti di sviluppo arriveranno presto.

I Servizi igienici sempre operativi e puliti, per merito dei nostri volontari, la fontanella dell’acqua potabile e la connessione elettrica completano l’offerta del VOSTRO parco, godiamocelo.

Vi aspettiamo numerosi Sabato 30 Maggio alle ore 14 e quando volete.