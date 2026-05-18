VERSO IL VOTO / Ultimi incontri sul territorio per Laura Capra e la lista “Noi per Santo Stefano Belbo”

Entra nella settimana conclusiva, a Santo Stefano Belbo, la campagna elettorale, con gli ultimi appuntamenti sul territorio per Laura Capra, sindaco uscente e candidata alla guida del Comune con la lista n° 1 “Noi per Santo Stefano Belbo”. Una settimana intensa di incontri nelle frazioni, momenti di ascolto e confronto con la cittadinanza, che culminerà con due appuntamenti simbolici: il confronto pubblico di giovedì 21 maggio sotto l’Ala e la serata conclusiva di venerdì 22 maggio presso la nuova Cantina Comunale del Moscato d’Asti.

“Abbiamo costruito il nostro programma ascoltando i cittadini e continueremo a farlo fino all’ultimo giorno di campagna elettorale – sottolinea Laura Capra –. In questi anni abbiamo lavorato con concretezza: conti in ordine, oltre 70 opere realizzate, investimenti e progettualità. Oggi chiediamo ai Santostefanesi di valutare i fatti e immaginare insieme il futuro del paese, guidati da tre parole chiave: continuare, consolidare, crescere”.

Il calendario degli incontri, che si concluderanno con un momento conviviale, prevede:

Lunedì 18, ore 20.30 – Località Santa Libera e Piacentini , all’ex scuola di Santa Libera

, all’ex scuola di Santa Libera Martedì 19, ore 20.30 – Frazione Camo , presso Ristor’Arte, in piazza Carlo Cirio

, presso Ristor’Arte, in piazza Carlo Cirio Mercoledì 20, ore 19.30 – “In dialogo con i nostri giovani” , all’Anfiteatro I Mari del Sud in piazza San Rocco

, all’Anfiteatro I Mari del Sud in piazza San Rocco Giovedì 21, ore 21.00 – Confronto pubblico , sotto l’Ala di piazza Umberto I

, sotto l’Ala di piazza Umberto I Venerdì 22, ore 20.30 – Incontro conclusivo, al Giardino dei Saperi presso la Nuova Cantina Comunale del Moscato d’Asti

Particolare attenzione è rivolta proprio all’appuntamento di giovedì 21 maggio, pensato come occasione di confronto aperto tra candidati sindaci davanti alla cittadinanza. L’invito rivolto a Francesco Galluccio, proponendo modalità condivise e una moderazione neutrale, non ha trovato disponibilità da parte dell’avversario.

“È un peccato constatare che al dibattito pubblico si preferisca nascondersi dietro delle scuse. Chi ambisce a diventare sindaco dovrebbe avere il coraggio di non sottrarsi al confronto, a beneficio dei Santostefanesi. Perché sono loro che ce lo chiedono –. afferma Capra –. Giovedì 21 maggio sarò sotto l’Ala, pronta a rispondere a tutte le domande dei cittadini. Ci sarà un’altra sedia: rinnovo l’appello a Galluccio a non sottrarsi al confronto. Se rimarrà vuota, la scelta sarà soltanto sua”. Un confronto che, nelle intenzioni della candidata Laura Capra, non rappresenta uno scontro politico ma uno strumento di trasparenza verso gli elettori: “La risposta non era dovuta a me, ma ai nostri concittadini, perché è da loro che è arrivata questa richiesta”.

La campagna elettorale della lista n° 1 “Noi per Santo Stefano Belbo” si concluderà venerdì 22 maggio, con una serata aperta alla cittadinanza che unirà il bilancio del lavoro svolto alle prospettive future, con un momento conviviale finale. Un appuntamento dal forte valore simbolico anche per il luogo scelto: la Nuova Cantina Comunale del Moscato d’Asti, una delle opere che l’Amministrazione considera strategiche nel percorso di valorizzazione dell’identità agricola, culturale e turistica di Santo Stefano Belbo. “In questi anni abbiamo dimostrato serietà, impegno e risultati. Il nostro obiettivo è semplice: continuare a lavorare per Santo Stefano Belbo con la stessa determinazione e ancora più ambizione per il futuro. Noi non chiediamo ai cittadini da che parte stare: saremo sempre dalla parte di Santo Stefano Belbo”.

La cittadinanza è invitata a partecipare a tutti gli incontri in programma, caratterizzati da momenti di dialogo informale con candidati e sostenitori della lista, concludendo ciascun appuntamento con un momento conviviale.