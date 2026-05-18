A Celle di Macra al via il Corso di Intaglio per i ragazzi dell’AFP

È iniziato lunedì 18 maggio, a Celle di Macra in Valle Maira, il Corso di Intaglio rivolto a ragazzi meritevoli provenienti dalle classi dell’AFP. L’iniziativa si sviluppa su tre giornate e propone ai partecipanti un percorso dedicato alla scoperta dell’intaglio, alternando attività teoriche e momenti pratici.

Nella giornata di apertura il gruppo di studenti visiterà, a Borgata Paschero, la casa museo dello scultore Aimar Matteo, conosciuto come Batista, ex allievo dell’AFP. Sarà lui ad accompagnare i ragazzi alla scoperta delle proprie opere e del laboratorio dove vengono realizzate, offrendo un’occasione di confronto diretto con il mestiere e con la cultura artigiana del territorio.

Le attività teorico-pratiche del corso saranno curate dagli esperti scultori dell’associazione “Lj poeta del bosch” di Bernezzo, in una cornice particolarmente suggestiva come il CANTUNAL, Laboratorio di Costruzione Alpina, nella Borgata Castellaro. Le lezioni saranno intervallate da momenti di conoscenza del territorio e da serate di laboratorio creativo.

Un ringraziamento per l’ospitalità è stato rivolto a La Cusino, rifugio escursionistico e ristorante di Celle di Macra. Il corso è realizzato con la collaborazione dell’AFP.

L’iniziativa rientra nel progetto RiattivaMenti, presentato dal Comune di Celle di Macra in qualità di capofila e che coinvolge come partner i Comuni di Macra, Prazzo, Elva, Marmora, Canosio, Stroppo e Villar San Costanzo, insieme a Uncem Piemonte, Centro Studi Cultura e Territorio APS, Associazione Chaliar ODV, Associazione Luoghi di Passaggio APS, Associazione Escarton APS e Consulta Giovanile Valle Maira.

Il progetto, di cui fa parte anche il corso, è stato finanziato dalla Regione Piemonte con il Fondo delle Politiche Giovanili nell’ambito dell’iniziativa regionale “Piemonte per i Giovani”, ai sensi della L.R. 6/2019.