Radiologia interventistica, Ssn e fondazioni per cure più accessibili

(Adnkronos) - Le Fondazioni, associazioni e onlus rappresentano oggi uno dei pilastri più importanti a supporto del Servizio sanitario nazionale, soprattutto in un momento storico segnato da trasformazioni profonde, aumento della domanda di salute e necessità di accelerare innovazione, ricerca e accesso alle cure. Il loro contributo non è sostitutivo della sanità pubblica, ma integrativo e complementare: un supporto concreto per rafforzare i percorsi diagnostici e terapeutici, sostenere la ricerca scientifica, finanziare tecnologie avanzate e contribuire a ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari. Tra le realtà maggiormente impegnate in questo percorso figurano la Fondazione Leonardo Del Vecchio e la Fondazione Roma, da sempre attive nel sostegno alla sanità, alla ricerca scientifica e ai progetti destinati a migliorare la qualità dell’assistenza e l’accesso alle cure sul territorio. È questo uno dei messaggi centrali emersi nel corso del convegno 'Milano e Roma si incontrano per una sanità pubblica più vicina ai cittadini', organizzato oggi al Policlinico di Milano con il patrocinio della Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm). L’iniziativa ha riunito esperti, clinici, rappresentanti delle istituzioni sanitarie e numerose Fondazioni, associazioni e onlus impegnate nel settore salute, con l’obiettivo di promuovere un confronto sul futuro della radiologia e sul valore della collaborazione tra pubblico, privato accreditato e Terzo settore. Al centro del dibattito il ruolo sempre più strategico della diagnostica per Immagini e della radiologia interventistica nella medicina moderna, insieme alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dalla radiomica, dall’imaging molecolare e dalle nanotecnologie per la diagnosi precoce e la medicina personalizzata.

"La diagnostica per Immagini e la radiologia Interventistica rappresentano oggi uno degli snodi fondamentali dei percorsi di cura – ha dichiarato Ettore Squillaci, responsabile della Uoc di Diagnostica per immagini ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola-. Il radiologo accompagna il paziente lungo tutto il percorso clinico, dalla prevenzione al monitoraggio terapeutico. In questo scenario il ruolo della sanità pubblica è centrale, perché garantisce accesso universale, appropriatezza e continuità assistenziale. Tuttavia, per mantenere elevati standard di cura e assicurare a tutti i cittadini diagnosi tempestive e trattamenti all’avanguardia, il contributo delle fondazioni è diventato indispensabile". Secondo Squillaci, le realtà del Terzo settore svolgono una funzione strategica soprattutto nel sostenere l’innovazione tecnologica e la ricerca clinica: "le Fondazioni consentono di accelerare investimenti, favorire l’acquisizione di tecnologie avanzate e supportare progetti di ricerca che migliorano concretamente la qualità delle cure. La collaborazione tra Ssn, privato accreditato e fondazioni permette inoltre di ampliare la capacità diagnostica del sistema, ridurre i tempi di attesa e favorire diagnosi sempre più precoci, che significano più possibilità di cura e più vite salvate".

"La Diagnostica per immagini sta entrando in una nuova era grazie all’integrazione tra intelligenza artificiale, radiomica, imaging molecolare e nanotecnologie – ha sottolineato Gianpaolo Carrafiello, direttore Dipartimento Area dei servizi Policlinico di Milano e ordinario di Diagnostica per immagini Università degli Studi di Milano -. Gli algoritmi di apprendimento automatico stanno già migliorando l’acquisizione e l’interpretazione delle immagini e supportando il radiologo nell’identificazione precoce delle malattie, soprattutto in ambito oncologico. Inoltre la radiologia interventistica, anche essa supportata sempre più dall’intelligenza artificiale, rappresenta uno dei pilastri fondamentali per la cura del cancro". Carrafiello ha evidenziato come lo sviluppo di queste innovazioni richieda investimenti continui e una forte sinergia tra pubblico e fondazioni: "il futuro della radiologia sarà sempre più orientato verso un modello predittivo, personalizzato e multidisciplinare. Per rendere sostenibile questa evoluzione è fondamentale costruire reti collaborative in cui ricerca scientifica, innovazione tecnologica e sostegno del Terzo settore lavorino insieme per garantire qualità delle cure e sostenibilità del Ssn'.

"La Diagnostica per immagini sta vivendo una trasformazione profonda – ha aggiunto Andrea Laghi, direttore Dipartimento di Diagnostica per immagini Irccs Istituto Clinico Humanitas, ordinario di Radiologia Humanitas University- guidata dall’innovazione tecnologica, dalla crescente domanda di salute e dalla necessità di garantire risposte rapide, accurate e accessibili ai cittadini. In questo scenario la vera sfida non è soltanto tecnologica, ma culturale e organizzativa".

Per Laghi, il futuro della sanità passa dalla capacità di creare un sistema realmente integrato: "È necessario costruire un modello sanitario moderno capace di coniugare qualità clinica, sostenibilità organizzativa ed equità nell’accesso. La collaborazione tra pubblico, privato e fondazioni rappresenta oggi un elemento strategico per ridurre le liste d’attesa, valorizzare le competenze presenti sul territorio e garantire continuità assistenziale di qualità. Al centro deve rimanere il principio di una sanità sostenibile ed equa: un sistema capace di innovare senza creare disuguaglianze, assicurando a tutti l’accesso a servizi diagnostici di alta qualità. Investire nella diagnostica significa investire nella salute pubblica, nella prevenzione e nell’efficienza complessiva del sistema sanitario". Nel corso del convegno è stato infine ribadito come il Ssn resti una delle più grandi conquiste del Paese, ma anche come, in questa fase di transizione, il contributo del Terzo settore e delle fondazioni sia sempre più decisivo per preservarne qualità, universalità e capacità di innovazione.