A Piasco l’ultimo saluto a Beppe Olivero, appassionato ciclista morto per una caduta sulle strade della “Bra-Bra”

Si terrà giovedì 21 maggio alle 15, nella chiesa parrocchiale di Piasco, il funerale di Beppe Olivero, 62 anni, ex collaboratore scolastico in pensione, appassionato ciclista e da oltre quarant’anni cronista per le pagine sportive e di Piasco del settimanale "Corriere di Saluzzo".

Olivero ha perso la vita domenica 17 maggio durante la granfondo ciclistica “Bra Bra Fenix 2026”, manifestazione che ogni anno attraversa Langhe e Roero. L’incidente è avvenuto nel territorio di Neviglie, lungo una discesa: il 62enne è caduto andando a sbattere contro un guard-rail. Immediato l’intervento dei soccorsi e del personale sanitario presente lungo il percorso, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza esito.

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Profondamente colpita da quanto accaduto, l’organizzazione della manifestazione ha disposto la sospensione immediata di tutte le attività collaterali e celebrative, esprimendo vicinanza alla famiglia e all’intera comunità sportiva. “In un momento di dolore così intenso, l’aspetto sportivo perde ogni significato. L’intera organizzazione si stringe in un abbraccio commosso ai familiari dell’atleta deceduto, ai compagni di squadra e a tutta la comunità ciclistica colpita da questo lutto improvviso”, avevano fatto sapere gli organizzatori.

La notizia della scomparsa di Beppe Olivero ha suscitato profondo cordoglio in tutto il territorio saluzzese. Figura molto conosciuta e apprezzata, Olivero univa alla passione per il ciclismo quella per il giornalismo locale. Oltre al ciclismo, seguiva e praticava anche lo sci di fondo.

La sindaca di Piasco Stefania Dalmasso ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità: “Beppe era una persona che conoscevo da tantissimo tempo. Con lui era sempre piacevole fermarsi a parlare e confrontarsi, anche quando avevamo idee diverse, persino su questioni amministrative. Non si accontentava mai delle risposte superficiali: voleva andare a fondo delle questioni, cercava sempre il dialogo e il confronto. Viveva lo sport con entusiasmo autentico”.

Nel ricordo emerge anche il forte legame di Olivero con il paese, dove aveva lavorato da giovane come dipendente comunale, iniziando come cantoniere per poi diventare collaboratore scolastico alla scuola elementare di Piasco, incarico svolto fino alla pensione.

“Era sempre presente ai consigli comunali – aggiunge la sindaca –, ascoltava con attenzione, prendeva appunti, faceva fotografie. Il giorno dopo mi chiamava per confrontarsi su quanto era stato discusso, chiedeva chiarimenti e aggiornamenti. Questo dimostra quanto tenesse alla vita del paese”.

Nel 2021 Beppe Olivero era stato colpito da un durissimo lutto: nell’ottobre di quell’anno aveva infatti perso il figlio Enrico, conosciuto da tutti come “Chicco”, di appena 22 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto in Valle Varaita, nei pressi di Brossasco .

Beppe Olivero lascia la moglie Paola, i figli Valentina, Maria Chiara, Simone e Michele, le sorelle Anna, Teresa, Michela, Ausilia, il suocero, i cognati, le cognate, lo zio, nipoti, pronipoti, cugini e tutti i parenti.

Il rosario sarà recitato mercoledì 20 maggio alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni di Piasco.