CICLISMO / Jacopo Altare rompe il ghiaccio, il portacolori Vigor si impone a Sommariva Perno

Anche Claudio Mattio, presidente del Vigor Cycling, ha assistito festosamente al successo conquistato da uno dei suoi pupilli, Jacopo Altare, nella gara in notturna disputata a Sommariva Perno e intitolata a Pinuccio Chiavassa.

Sul circuito pianeggiante da ripetere dieci volte con lo sprint a punteggio ogni due volate, gli esordienti del team cuneese hanno sempre tenuto le posizioni di testa, incassando alla fine la prima vittoria stagionale di Jacopo Altare, dopo tanti secondi posti, mentre Davide Avidano ha occupato la quinta piazza. Da segnalare che alla manifestazione hanno preso parte anche Tommaso Capello, Matteo Silvestri e Miriam Occelli. Nella prova per allievi sulla distanza di dodici giri, ha invece gareggiato Leonardo Ferrari, che si è classificato nel gruppo. Ha guidato la squadra il direttore sportivo Michele Ancona.

Pilotati dai diesse Salvatore Cirlincione, Gianfranco Lantermino e Michele Ancona, esordienti e allievi hanno successivamente partecipato al "Trofeo Ardens" di Casalgrasso, nell'ambito della Giornata Azzurra. Tra i primi si è messo in luce Davide Avidano, che, con un'azione da finisseur, allungava a un chilometro dal traguardo. Ma l'inesauribile cursore della squadra veniva ripreso a 300 metri dalla linea d'arrivo chiudendo al tredicesimo posto. L'azione risolutiva della gara si era però registrata a cinque chilometri dal traguardo, quando l'ossolano Tommaso Milani scattava involandosi risolutamente verso il traguardo che tagliava per primo. Nella volata del gruppo Jacopo Altare centrava l'ennesimo podio dell'annata salendo sul terzo gradino, alle spalle del forte velocista del sodalizio organizzatore Andrea Racca. Anche Matteo Silvestri portava a termine la competizione, mentre Miriam Occelli e Tommaso Capello erano stati costretti al ritiro in seguito ad una caduta, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Negli allievi ad animare la corsa provvedevano nove atleti battistrada, ridotti poi ad otto. A loro tentavano di agganciarsi Tommaso Bozzoli e Tomas Lantermino, senza però riuscirci. I fuggitivi procedevano così nell'inarrestabile marcia, finalizzata vittoriosamente sul traguardo dal rostese Davide Quattrone. A una decina di secondi il "madonnino" Nicolò Casalicchio si aggiudicava la volata del gruppo davanti a Tomas Lantermino, buon decimo. Tredicesima piazza invece per Tommaso Bozzoli, seguito nel gruppo principale dai compagni di squadra Leonardo Ferrari, Jacopo Martino, Federico Groppo, Francesco Mellano, Gioele Barra, Loris Perrone e Fabio Marino.