CORSA IN MONTAGNA / Dominio delle sorelle Ghelfi al Vertical K1 Roceja

Domenica 17 maggio si è svolta la 4ª edizione del Vertical K1 Roceja da Borgone a Condove, manifestazione organizzata da Atl. Giò 22 Rivera.
Interessante il podio femminile, che vede il ritorno al successo di Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita) che si aggiudica il successo davanti alla sorella e compagna di club Erica Ghelfi; terzo posto per Chiara Giovando (ASD Pegarun).
Doppietta per Atl. Susa Adriano Aschieris nella classifica maschile grazie al successo di Stefano Vota su Andrea Pellissero, terzo Gabriele Vergnano (GS Des Amis).