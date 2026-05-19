'Ama. Ieri, oggi e domani', all'Auditorium di Roma una giornata per scoprire l'azienda

(Adnkronos) - Una giornata a ingresso gratuito aperta a cittadine, cittadini, dipendenti e famiglie per scoprire da vicino la municipalizzata capitolina per l’Ambiente. Domenica 24 maggio, dalle 10 alle 18, in via Pietro De Cubertin, nell'area esterna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, si svolgerà l’evento “Ama. Ieri, oggi e domani. Una storia che continua”.

Per il presidente di Ama, Bruno Manzi, "è per noi motivo di grande orgoglio celebrare questa festa dedicata alla nostra comunità e alla città. È un’opportunità per presentare i progressi fatti e i progetti in cantiere. Ma è soprattutto un modo per ringraziare tutti i dipendenti che, con dedizione e passione, hanno costruito l’azienda rendendola quella che è oggi. Le donne e gli uomini di Ama sono un patrimonio prezioso e il loro contributo non termina con la pensione, ma resta vivo al servizio dell’azienda e della città". L’evento ospiterà anche una mostra interattiva articolata in tre aree tematiche: passato, presente e futuro. Nella zona dedicata al passato "Ieri", saranno esposti pannelli che mostreranno foto tratte dall’archivio Ama, un’area "museo" con gli attrezzi e le storiche divise verdi con il vecchio logo. Nell’area del presente "Oggi", sarà possibile conoscere meglio U.C.R.O.N.I.A., il programma di digitalizzazione dei servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti, una vera e propria rivoluzione tecnologica, che consente ad Ama, attraverso una centrale operativa digitalizzata, di mappare e programmare tutte le attività di igiene urbana.

Durante l’evento ci sarà anche la possibilità di scoprire il nuovo sito www.amaroma.it, una piattaforma completamente rinnovata, progettata per offrire un’esperienza più semplice, intuitiva e accessibile. I più piccoli potranno partecipare gratuitamente a laboratori e attività interattive pensate per imparare giocando. Si potrà, anche salire a bordo delle spazzatrici e dei mezzi più grandi, esplorarne gli interni e scoprire la flotta. L’ultima zona verrà dedicata al futuro "Domani", verranno raccontate le implementazioni tecnologiche di Ucronia e del gemello digitale, mirate a rendere ancora più efficace l’azione sul territorio; sarà anche possibile guardare i render e le foto dei cantieri dei nuovi impianti in costruzione (i biodigestori di Cesano e Casal Selce). La giornata del 24, non vuole essere un semplice evento, ma un viaggio nella storia e nella memoria di Ama, un riconoscimento alle donne e agli uomini che hanno contribuito a costruire l’azienda, trasformandola da Servizio in Economia del Comune di Roma in municipalizzata e infine nell’attuale S.p.A. Per l’occasione verrà, infatti, presentata l’associazione "Senior", dedicata proprio agli ex dipendenti Ama ora in pensione.