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| 19 maggio 2026, 20:05

Cina-Europa, lanciata la missione satellitare congiunta Smile

Cina-Europa, lanciata la missione satellitare congiunta Smile

KOUROU (GUYANA FRANCESE) (XINHUA/ITALPRESS) - La Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE), una missione congiunta dell'Accademia cinese delle scienze (CAS) e dell'Agenzia spaziale europea (ESA), è stata lanciata con successo oggi a bordo di un razzo Vega-C dal porto spaziale europeo nella Guyana francese.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-

Agenzia Italpress

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