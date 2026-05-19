Cina-Europa, lanciata la missione satellitare congiunta Smile

KOUROU (GUYANA FRANCESE) (XINHUA/ITALPRESS) - La Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE), una missione congiunta dell'Accademia cinese delle scienze (CAS) e dell'Agenzia spaziale europea (ESA), è stata lanciata con successo oggi a bordo di un razzo Vega-C dal porto spaziale europeo nella Guyana francese.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-
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