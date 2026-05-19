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| 19 maggio 2026, 08:09

Ebola in Congo, sale il bilancio dell'epidemia: 131 morti. Il contagio si estende

Ebola in Congo, sale il bilancio dell'epidemia: 131 morti. Il contagio si estende

(Adnkronos) - E' salito a 131 morti il bilancio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo, mentre si contano almeno 513 casi sospetti. Lo ha riferito il portavoce del governo di Kinshasa, precisando che i contagi si sono estesi anche ad altre aree dell'est del Congo dopo i primi casi nella provincia di Ituri.  

Intanto, i Centri di controllo e prevenzione delle malattie americani (Cdc) hanno dato notizia di due casi confermati e di una vittima in Uganda per l'epidemia di Ebola che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato emergenza internazionale. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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