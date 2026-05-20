ATLETICA / Sommariva, stagione da incorniciare per la società ginnastica: medaglie e piazzamenti di rilievo su scala regionale e nazionale

Si chiude con un bilancio ampiamente positivo la stagione della Società Sommarivese, protagonista di un anno di crescita costante sia nel settore femminile sia in quello maschile. Gli atleti e le atlete del club hanno preso parte ai circuiti regionali e, grazie ai risultati ottenuti, hanno conquistato anche l’accesso alle finali nazionali, portando a casa piazzamenti di assoluto rilievo.

Tra i risultati più significativi spiccano le prestazioni della sezione femminile, con Cavallaro L. capace di conquistare l’argento nazionale nella specialità trave. Sul fronte regionale, Bono S. e Sola S. hanno centrato l’oro nell’assoluto, sfiorando inoltre il podio nazionale di specialità. Argento assoluto regionale per Segovia A., mentre Grasso C. e Cavallaro V. hanno ottenuto il bronzo nell’assoluto regionale. Da segnalare anche i risultati di Ferrero S., oro, e di Olivero V. e Grimaldi M., entrambe argento nelle specialità regionali.

Positivo anche il percorso della sezione maschile, che ha visto l’esordio in gare FGI di Bertero L. e Lingua F. Proprio Bertero si è distinto conquistando l’oro nell’assoluto categoria LB, confermando la solidità del vivaio societario.

Nel gruppo dei più giovani si è messo in evidenza il settore maschile con una serie di medaglie nella classifica assoluta regionale: Norrito E. ha vinto l’oro, Caggiano L. ha conquistato l’argento, mentre Minuto L. e Formisano J. hanno chiuso con due bronzi, a testimonianza di una base tecnica in piena crescita.

A tracciare il bilancio è stato il presidente Gallina, che ha sottolineato come i risultati siano il frutto di un lavoro costruito nel tempo, grazie all’impegno degli allenatori e alla dedizione degli atleti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al team composto da Gallina E., Alciati F., Gerbino P. e Saba G., definito parte essenziale di un percorso che, secondo la società, rappresenta solo il primo passo di un progetto più ambizioso.





