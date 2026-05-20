Cherasco festeggia la Repubblica consegnando la Costituzione ai neodiciottenni

Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l'Amministrazione comunale cheraschese terrà la cerimonia di consegna della Costituzione ai neodiciottenni.

Alle ore 11, in piazza Möckmühl, incontrerà i giovani cheraschesi che hanno appena raggiunto la maggiore età per conoscerli, salutarli e donare loro una copia della Carta.

Si tratta di un momento simbolico che si rinnova da alcuni anni, attraverso il quale il sindaco e gli assessori intendono sottolineare l’importanza di questo passaggio verso l’età adulta, segnato dall’assunzione di diritti, doveri e responsabilità nei confronti della comunità.

L’appuntamento è fissato nella piazzetta interna del teatro Salomone, tra via San Pietro e via Monte di Pietà, luogo spesso frequentato dai giovani. Saranno presenti anche alcuni membri della commissione politiche giovanili.

"Anche quest’anno vogliamo offrire un riconoscimento speciale ai ragazzi che hanno appena compiuto 18 anni, un momento significativo nella vita di ciascuno. - afferma il consigliere delegato Alessandro Bollano - Invitiamo tutti i giovani cheraschesi interessati a partecipare a questo evento pensato per loro. Abbiamo scelto una data di grande valore simbolico per il nostro Paese: diventare maggiorenni rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita e responsabilità. La nostra Costituzione, nata dai sacrifici delle generazioni precedenti, è il pilastro della vita democratica e civile. Consegnarne una copia vuole essere un invito a considerarla non solo un riferimento, ma anche uno stimolo a essere cittadini consapevoli e attivi. Molti giovani sono già impegnati nel volontariato e nella vita associativa: ci auguriamo che continuino con entusiasmo, contribuendo al bene della comunità"

All’incontro parteciperà anche una delegazione della sezione locale Avis, che illustrerà ai ragazzi l’importanza della donazione del sangue e le modalità per diventare donatori.