Il Distretto del Cibo del Roero rinnova il direttivo: mandato triennale e governance rafforzata in vista della trasformazione in Ets

Il Distretto del Cibo del Roero rinnova il proprio Consiglio direttivo e guarda ai prossimi tre anni con una struttura ancora più ampia e rappresentativa, pensata per accompagnare la crescita dell’associazione e il percorso verso la trasformazione in Ente del Terzo Settore (Ets).

Proprio in vista di questo passaggio, il Consiglio è stato portato da cinque a sette componenti, con l’obiettivo di rafforzare competenze, rappresentanza territoriale e capacità progettuale.

Alla guida del Distretto viene confermato presidente Silvio Artusio Comba, mentre il nuovo vicepresidente sarà Marco Scuderi, funzionario dell’Associazione Commercianti Albesi, vicepresidente dell’Ente Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba e direttore del Castello di Grinzane Cavour, figura da anni attiva nella promozione territoriale e nelle strategie di valorizzazione turistica e commerciale del sistema Langhe-Roero-Monferrato.

Entrano inoltre nel Consiglio, in rappresentanza dei Comuni aderenti, Paolo Rosso, sindaco di Monteu Roero, e Stefano Rosso, sindaco di Sommariva Perno. Confermati nel direttivo anche Luca Truzzi, in rappresentanza di Coldiretti Cuneo; Roberto Cerrato, presidente dell’Associazione Valorizzazione Roero; Enrico Faccenda, sindaco di Canale e rappresentante del Mercato Ortofrutticolo del Roero.

Il rinnovo del Consiglio arriva in un momento particolarmente dinamico per il Distretto, che negli ultimi mesi ha intensificato la propria presenza in eventi nazionali dedicati all’enogastronomia, al turismo e allo sport, consolidando il ruolo del Roero come territorio capace di unire qualità agroalimentare, paesaggio e promozione integrata.

Proprio oggi il Distretto del Cibo del Roero ha inoltre accolto al Mercato Ortofrutticolo di Canale – sede operativa del Distretto – i rappresentanti della Regione Piemonte e dei Distretti del Cibo piemontesi nell’ambito del percorso formativo regionale dedicato alle Politiche Locali del Cibo (PLC).

L’iniziativa, promossa dalla Regione Piemonte, alterna momenti di formazione in aula a visite sui territori, con l’obiettivo di condividere esperienze concrete di sviluppo locale e valorizzazione delle filiere agroalimentari. La tappa roerina si è svolta all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Canale, dove i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino le attività del Distretto e gli importanti investimenti realizzati negli ultimi anni.

Durante la visita sono stati presentati gli interventi di sviluppo e ammodernamento effettuati grazie ai fondi del Pnrr, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro, integrati da ulteriori risorse provenienti dal Masaf attraverso il bando nazionale sui Distretti del Cibo vinto dal Distretto del Cibo del Roero.

Tra i prossimi appuntamenti in programma figurano le due conferenze dedicate al rapporto tra cibo, territorio e benessere che si terranno nell’ambito di GINY – Festival Italiano del Gin e del Ginepro di Mondovì: il 30 maggio alle ore 17.30; il 31 maggio alle ore 11.30.

Seguiranno poi, il 27 giugno, in piazza Galimberti a Cuneo, tre conferenze organizzate in occasione della Granfondo La Fausto Coppi, dedicate ai prodotti tipici del Roero e al ruolo nutrizionale di alimenti come nocciole, frutta, miele, erbe aromatiche, Salsiccia di Bra e formaggi all’interno della dieta degli sportivi.





LE PAROLE DEL PRESIDENTE

"Sono molto soddisfatto del nuovo direttivo – commenta il presidente Silvio Artusio Comba –. Abbiamo costruito una squadra preparata, proattiva e profondamente legata al territorio, capace di rappresentare sensibilità diverse ma unite da una visione comune: sviluppare l’intero sistema economico e turistico del Roero attraverso la filiera agroalimentare".

"Siamo stati inoltre molto lieti – prosegue Comba – di accogliere oggi al Mercato Ortofrutticolo di Canale i rappresentanti della Regione Piemonte e degli altri Distretti del Cibo piemontesi insieme a Massimo Torchio, direttore del Mercato Ortofrutticolo. È stata un’importante occasione per mostrare concretamente il lavoro svolto sul territorio e gli investimenti realizzati grazie ai fondi del PNRR, integrati dai contributi del MASAF ottenuti attraverso il bando nazionale vinto dal Distretto del Cibo del Roero".

"Il Distretto - conclude Comba - vuole continuare a essere uno strumento concreto al servizio delle imprese, dei Comuni e delle associazioni, creando occasioni di promozione, formazione e collaborazione. Le iniziative che ci attendono nei prossimi mesi – dalle conferenze di Mondovì agli incontri in occasione della Gran Fondo Fausto Coppi – dimostrano come il cibo possa diventare non solo racconto identitario, ma anche motore di benessere, turismo e sviluppo sostenibile".