Nuovo Polo per l’infanzia di Beinette: iscrizioni nido prorogate a giugno e inaugurazione a settembre

Il nuovo Polo per l’infanzia di Beinette è pronto a diventare realtà. La struttura di Piazza Salvo D’Acquisto, concepita come un ecosistema educativo all'avanguardia per il benessere dei bambini e delle famiglie, si prepara ad accogliere i suoi primi piccoli ospiti.

I lavori sono ormai in dirittura d’arrivo e il cronoprogramma prevede un passaggio graduale: già nel mese di giugno, infatti, le aule della Scuola dell’Infanzia e della Sezione Primavera si trasferiranno nel nuovo complesso: questo trasloco permetterà ai bambini di ultimare l’anno scolastico esplorando i nuovi spazi in un clima di gioco e scoperta, facilitando l'ambientamento in vista del prossimo anno scolastico.

La vera novità del nuovo anno sarà l’avvio, a partire da settembre, dei servizi educativi alla prima infanzia per i bambini dai 3 ai 36 mesi.

Sebbene il termine per le iscrizioni fosse inizialmente fissato al 6 maggio, vista ancora la disponibilità di posti vacanti, l’Amministrazione comunale ha deciso di prorogare eccezionalmente le candidature per l’anno scolastico 2026/27 fino a tutto il mese di maggio.

Per maggiori dettagli e compilazione del modulo di iscrizione, è possibile collegarsi alla pagina dedicata sul sito istituzionale dell'ente www.comune.beinette.cn.it

Le famiglie riceveranno una email di conferma con l’informazione sui dettagli del servizio.

Si tratta di un’opportunità preziosa per inserire i propri figli in un contesto d’eccellenza, caratterizzato da ambienti innovativi e naturali, nuovi spazi didattici e creativi. Il nuovo polo vanta infatti un’ampia area verde esterna con boschetto ed orto didattico, oltre a standard elevatissimi di isolamento termico e acustico per garantire la massima serenità ai piccoli utenti. L'intera progettazione punta sulla continuità educativa, accompagnando il bambino dai primi mesi fino all'ingresso alla scuola primaria in un percorso armoniso.

Per far conoscere la nuova struttura e gli spazi educativi alla popolazione, l'Amministrazione comunale ha scelto di programmare l'inaugurazione ufficiale con l'avvio del nuovo anno scolastico il 12 settembre 2026: un pomeriggio che unirà il momento istituzionale a una grande festa aperta non solo alle famiglie e ai bambini frequentanti, ma a tutta la cittadinanza di Beinette.

Maggiori dettagli sull’evento di inaugurazione saranno comunicati successivamente.