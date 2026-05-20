Il presidente Robaldo all’inaugurazione del Cuneo Montagna Festival

Ha preso avvio venerdì 15 maggio l’edizione 2026 del Cuneo Montagna Festival, manifestazione dedicata alla cultura, all’economia e alla vita delle Terre Alte, che fino al 17 maggio ha animato la città con incontri, spettacoli, proiezioni e momenti di confronto diffusi. All’inaugurazione del festival ha partecipato anche il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, portando il saluto dell’ente provinciale e sottolineando il valore di un appuntamento che negli anni è diventato punto di riferimento per il dialogo tra montagna e città.

Nel suo intervento, Robaldo ha ringraziato il Comune di Cuneo e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione del festival, evidenziando come il Cuneo Montagna Festival rappresenti uno spazio di riflessione concreta sul presente e sul futuro delle Terre Alte:

Il Cuneo Montagna Festival, con il suo programma diffuso e il tema degli “sconfini”, si conferma così come un contesto privilegiato per mettere in dialogo cultura, politiche pubbliche e visioni di sviluppo, offrendo alla comunità locale e a un pubblico più ampio l’occasione di riflettere sul futuro della montagna come parte integrante del futuro del territorio provinciale e regionale.