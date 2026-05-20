mercoledì 20 maggio
Il presidente Robaldo all’inaugurazione del Cuneo Montagna Festival
Il presidente Robaldo all’inaugurazione del Cuneo Montagna Festival
Leggi le ultime di: Eventi
 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 20 maggio 2026, 11:31

Il presidente Robaldo all’inaugurazione del Cuneo Montagna Festival

Il presidente della Provincia ha ringraziato gli organizzatori e richiamato la necessità di una riforma della governance delle Terre Alte

Il presidente Robaldo all’inaugurazione del Cuneo Montagna Festival

Ha preso avvio venerdì 15 maggio l’edizione 2026 del Cuneo Montagna Festival, manifestazione dedicata alla cultura, all’economia e alla vita delle Terre Alte, che fino al 17 maggio ha animato la città con incontri, spettacoli, proiezioni e momenti di confronto diffusi. All’inaugurazione del festival ha partecipato anche il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, portando il saluto dell’ente provinciale e sottolineando il valore di un appuntamento che negli anni è diventato punto di riferimento per il dialogo tra montagna e città.

Nel suo intervento, Robaldo ha ringraziato il Comune di Cuneo e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione del festival, evidenziando come il Cuneo Montagna Festival rappresenti uno spazio di riflessione concreta sul presente e sul futuro delle Terre Alte:

Il Cuneo Montagna Festival, con il suo programma diffuso e il tema degli “sconfini”, si conferma così come un contesto privilegiato per mettere in dialogo cultura, politiche pubbliche e visioni di sviluppo, offrendo alla comunità locale e a un pubblico più ampio l’occasione di riflettere sul futuro della montagna come parte integrante del futuro del territorio provinciale e regionale.

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium