Piccole e medie imprese, Bergesio (Lega): "Settore promozionale motore di crescita"

“Il settore promozionale è una filiera dinamica e strategica che crea valore, occupazione e accompagna le imprese nella promozione del Made in Italy. Merita più attenzione nel dibattito pubblico. Parliamo di una realtà che coinvolge produttori, distributori, logistica, commercio e servizi, generando valore economico e occupazione. Ringraziamo, infatti, la presidente di Assoprom Patrizia Merlino per aver promosso questo momento di confronto”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Attività Produttive, intervenendo a un evento in Senato organizzato da Assoprom.

“Per sostenere le imprese serve intervenire anche sul piano fiscale. Uno spunto di riflessione è la proposta di aggiornare la soglia di modico valore dei beni ceduti gratuitamente, portandola da 50 a 150 euro, che è stata oggetto anche di nostri emendamenti. Un limite fermo da oltre 20 anni che oggi non è più coerente con i prezzi e con le esigenze operative delle Pmi. Misura di buonsenso che semplifica, incentiva la trasparenza e favorisce l’emersione fiscale, con un impatto sui conti pubblici contenuto e ampiamente compensato da maggiore tracciabilità e gettito. Ci auguriamo possa infatti trovare spazio nel prossimo provvedimento utile: sarebbe un segnale concreto di attenzione al mondo produttivo”, conclude Bergesio.