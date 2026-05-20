Screening su tumore polmonare, asma e Bpco grazie alla Fondazione Ospedale Cuneo

Fondazione Ospedale Cuneo Ets, in collaborazione con Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, Rotary Club di Cuneo 1925, Croce Rossa Italiana Comitato Provincia Granda e l’Aps Respiriamo Insieme organizzano un open day di screening polmonare, asma e Bpco, che si svolgerà nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio.

L’evento "Un respiro per il futuro" avrà luogo in Cuneo, via Roma 64, di fianco al Duomo, con i seguenti orari: sabato ore 10-12.30 e 14.30-18.30, domenica 9.30-12.30.

I programmi di screening polmonare, in particolare attraverso l'uso della TAC toracica a basso dosaggio (LDCT), hanno dimostrato risultati estremamente positivi nella riduzione della mortalità e nel miglioramento della sopravvivenza dei pazienti ad alto rischio.

RISULTATI PRINCIPALI

Riduzione della mortalità: studi internazionali hanno confermato che lo screening prolungato può ridurre la mortalità per tumore polmonare fino al 39%.

Aumento della sopravvivenza: si stima che i pazienti diagnosticati precocemente tramite screening possano vivere oltre 7 anni in più rispetto a chi riceve una diagnosi tardiva.

Efficacia della diagnosi precoce: attualmente, circa il 70-75% dei tumori polmonari viene diagnosticato in fase avanzata. Lo screening permette di individuare noduli di piccole dimensioni (fase iniziale) nell'1-2% della popolazione monitorata, rendendo possibili interventi chirurgici mini-invasivi con tassi di sopravvivenza a distanza superiori al 90%.

Minore impegno di risorse economiche: una diagnosi precoce evita terapie costose per stadi avanzati, con un risparmio stimato per il Servizio Sanitario Nazionale di oltre 2 miliardi di euro in 30 anni.

“Le iniziative legate alla prevenzione sanitaria sono uno degli obiettivi della Fondazione – dichiara la presidente Silvia Merlo –. Anche per questo open day, ribadiamo il nostro supporto in quanto si tratta di attività in grado di salvare più vite”.

È consigliata la partecipazione a chi ha un’età compresa tra i 55 e i 75 anni; è fumatore di un pacchetto o più di sigarette al giorno; ha iniziato a fumare in giovane età (anche meno di un pacchetto al giorno); è stato un forte fumatore e ha smesso da meno di 15 anni.

È possibile prenotare lo screening tramite l’app gratuita DoctorApp, scaricabile sugli store Adroid e Apple (per assistenza, contattare il servizio clienti all’indirizzo customer@doctorapp.it oppure su Whatsapp al numero 320 6448062), oppure presentarsi direttamente in loco.

Fondazione Ospedale ringrazia i direttori della S.C. di Chirurgia Toracica, dottor Andrea Denegri, e il direttore della S.C. di Pneumologia, dottor Alessio Mattei, che hanno promosso l’iniziativa e che saranno presenti nelle due giornate insieme ai propri collaboratori. Un ringraziamento al Rotary Club di Cuneo 1925, alla Croce Rossa Italiana Comitato Provincia Granda e all’associazione Respiriamo Insieme per il supporto logistico.