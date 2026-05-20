Bra, la Giunta comunale ha ringraziato i volontari del “Pedibus”

La Giunta comunale braidese ha ringraziato i volontari del Pedibus incontrandone una nutrita rappresentanza nella sala consiliare “Achille Carando” del municipio. Il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore all’Ambiente e ai Trasporti Francesca Amato, insieme alla presidente del Gruppo civico dei Volontari, hanno consegnato a ciascuno un attestato di riconoscenza per il servizio prestato durante questo anno scolastico.

“Con questo impegno costante e di grande responsabilità rivolto ai bambini – hanno detto il sindaco Fogliato e l’assessore Amato – garantite un servizio utile per le famiglie, incentivate la mobilità a piedi sia in centro città che nelle frazioni e date un granissimo esempio e contributo a tutta la collettività”.

Il Pedibus di Bra, che impegna oltre trenta volontari all’anno e coinvolge duecento bambini, si appresta a un traguardo importante: nel 2027, infatti, festeggerà i primi vent’anni dall’attivazione.