Aston Villa vince Europa League, Friburgo battuto 3-0 in finale

(Adnkronos) - L'Aston Villa ha vinto l'Europa League 2025/26. Oggi, mercoledì 20 maggio, la squadra inglese ha battuto il Friburgo per 3-0 nella finale della seconda competizione europea andata in scena a Istanbul. A decidere la sfida, davanti agli occhi del principe William, tifosissimo dei Villans, in tribuna, le reti di Tielemans al 40', di Buendia al 47' e di Rogers al 57'. Per l'Aston Villa è il secondo trofeo europeo della sua storia, dopo la Coppa dei Campioni del 1982.

La finale di Champions League è in programma invece il 30 maggio, mentre quella di Conference il 27 maggio.