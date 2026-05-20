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| 20 maggio 2026, 13:40

Bullismo, Massaccesi: "Sempre meno fisico e più virtuale, servono analisi predittive"

Bullismo, Massaccesi: &quot;Sempre meno fisico e più virtuale, servono analisi predittive&quot;

(Adnkronos) - "Il bullismo sta diventando sempre meno fisico e molto più virtuale. I ragazzi oramai parlano, si confidano e si fidanzano con l'intelligenza artificiale. Questo è un mondo che sta andando un po' al contrario. Dobbiamo fare un'analisi predittiva: non dobbiamo correre ogni volta incontro alle emergenze, ma capire come il disagio sta evolvendo, dove i giovani stanno andando". Così il presidente dell'Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile Luca Massaccesi nel suo intervento alla Maratona del Bullismo 2026 organizzata dall'Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos. 

Parlando degli sportivi presenti all'evento, Massaccesi sottolinea come "anche i campioni vivono comunque paure, ansia e attraverso l'esercizio, la pratica sportiva, il campione riesce ad attraversarla. E questo mi sembra un messaggio importante". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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