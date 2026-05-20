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| 20 maggio 2026, 18:07

Giro d'Italia, Narvaez vince l'undicesima tappa ed Eulalio conserva la maglia Rosa

Giro d'Italia, Narvaez vince l'undicesima tappa ed Eulalio conserva la maglia Rosa

(Adnkronos) -

Jhonatan Narváez vince l'undicesima tappa del Giro d'Italia, la Porcari-Chiavari di 195 km, oggi 20 maggio 2026. L'ecuadoriano del team Uae Emirates, al terzo successo in questa edizione della corsa rosa, batte in una volata a due lo spagnolo Enric Mas (Movistar), terzo a 8" l'italiano Diego Ulissi (Astana).  

Per il settimo giorno consecutivo il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) conserva la maglia rosa di leader della classifica generale con 27" sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a bike). Domani dodicesima frazione, con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure dopo 175 km.  

 

1. Afonso Eulalio;2. Vingegaard + 27''3. Arensman + 1'57''4. Gall + 2'24''5. O'Connor + 2'48''6. Hindley + 3'06''7. Storer + 3'28''8. Gee + 3'34''9. Pellizzari + 3'36''10. Harper + 4'09''. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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