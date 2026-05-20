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Peveragno Futura, Enzo Tassone e la sua squadra pronti per le Comunali
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| 20 maggio 2026, 19:33

Serie B, semifinale playoff: oggi Palermo-Catanzaro - Diretta

Serie B, semifinale playoff: oggi Palermo-Catanzaro - Diretta

(Adnkronos) -

Semifinale di ritorno nei playoff di Serie B. Oggi, mercoledì 20 maggio, il Palermo ospita il Catanzaro - in diretta tv e streaming - nel penultimo atto degli spareggi per la promozione in Serie A. Allo stadio Barbera si riparte con i calabresi in netto vantaggio nel doppio confronto, visto che all'andata i giallorossi si sono imposti per 3-0 sulla squadra di Inzaghi. La vincente troverà in finale il Monza, che ha superato la Juve Stabia nella prima semifinale. 

 

L'andata della finale dei playoff è in programma domenica 24 maggio, mentre il ritorno venerdì 29. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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