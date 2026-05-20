Ue, sì all’accordo sui dazi con gli Usa. Von der Leyen “Passo avanti”

BRUXELLES (ITALPRESS) - I membri del Parlamento europeo e gli Stati membri dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale di Turnberry, concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'Ue. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accolto con favore l'intesa. "Questo significa che presto rispetteremo la nostra parte dell'impegno preso" con gli Stati Uniti, ha scritto su X, auspicando la "finalizzazione del processo" il prima possibile. "Insieme, possiamo garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso", ha aggiunto.-foto Ipa Agency-(ITALPRESS).