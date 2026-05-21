Lavoratori stagionali, Cia Cuneo: "Il protocollo per l'accoglienza importante strumento di dignità e legalità"

«Il rinnovo del protocollo per l’accoglienza dei lavoratori stagionali nel Cuneese rappresenta un passaggio importante, che conferma la validità di un percorso costruito negli anni grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni agricole, organizzazioni sindacali e realtà del territorio. Come Cia Agricoltori italiani di Cuneo abbiamo sempre guardato con grande attenzione a questo strumento, perché consente di garantire condizioni dignitose sotto il profilo abitativo, sanitario e lavorativo a centinaia di lavoratori stagionali, in gran parte immigrati privi di una sistemazione in loco».

Così Filomena Sammarco, vicedirettrice provinciale di Cia Agricoltori italiani di Cuneo, commenta la firma del nuovo Protocollo d’Intesa avvenuta la scorsa settimana in Prefettura a Cuneo.

L’intesa, attiva dal 2020 e ora rinnovata, disciplina la gestione dell’accoglienza dei lavoratori impiegati nel comparto ortofrutticolo cuneese, attraverso una rete di ospitalità diffusa sul territorio. Il sistema coinvolge attualmente diversi Comuni della Granda e mette a disposizione oltre 300 posti letto tra appartamenti, moduli abitativi e dormitori, accompagnati da servizi di informazione, mediazione linguistico-culturale, assistenza sanitaria e supporto legale.

«Si tratta – sottolinea Sammarco – di un modello che negli anni ha dimostrato di funzionare, contribuendo non solo a migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, ma anche a prevenire situazioni di marginalità e sfruttamento. L’agricoltura cuneese ha bisogno di manodopera stagionale e il tema dell’accoglienza va affrontato con responsabilità, pragmatismo e spirito di collaborazione».

Tra gli obiettivi del protocollo figurano infatti il contrasto al lavoro irregolare e al caporalato, la promozione del lavoro dignitoso e la prevenzione della formazione di insediamenti informali. In quest’ottica, il documento prevede l’accesso alle strutture per lavoratori con contratto, pre-contratto o promessa di impiego presso aziende agricole del territorio, con la possibilità di permanenza temporanea anche tra una raccolta e l’altra.

Particolare attenzione viene riservata alla situazione del Saluzzese, storicamente interessato dal fenomeno degli accampamenti spontanei di lavoratori stagionali: «Sul territorio di Saluzzo – evidenzia la vicedirettrice provinciale di Cia Cuneo – c’è stato un ulteriore sforzo per individuare soluzioni concrete ed evitare il ritorno degli insediamenti nel Parco Gullino. È un segnale positivo che dimostra la volontà comune di affrontare il problema in modo strutturale e non emergenziale».

Tra le novità introdotte dal rinnovo dell’intesa figurano il coinvolgimento dei Consorzi socio-assistenziali e nuove soluzioni abitative temporanee a Saluzzo e Savigliano per i lavoratori che resteranno sul territorio tra la raccolta dei piccoli frutti e quella dei grandi frutti. Il progetto sarà inoltre rafforzato grazie ai fondi del Pnrr e alle azioni collegate al programma “Common Ground 2”, promosso dalla Regione Piemonte per il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.