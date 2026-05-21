"A Cuneo esiste ancora la buona sanità"

Riceviamo e pubblichiamo la recensione di un lettore che vuole dare il giusto merito agli operatori dell'ospedale S. Croce e Carle di Cuneo

In questi ultimi tempi nei quali si sente sempre più sovente parlare di mala sanità, è con piacere che vorrei segnalare una realtà consolidata di buona sanità.

Dopo aver avuto bisogno delle cure della Fisiopatologia Respiratoria dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo, ho toccato con mano che esiste ancora la sanità pubblica che funziona bene: tempi di attesa ridotti, locali molto puliti, personale addetto all’accettazione sempre molto gentile (nonostante non tutti gli utenti lo siano altrettanto) ed infermieri preparati, cortesi e disponibili.

Ma in particolar modo vorrei ringraziare il Responsabile del S.S. Allergologia e Fisiopatologia Respiratoria, dott. Andrea Antonelli, per la combinazione di umanità e professionalità dimostrata: la competenza medica unita all’empatia, nonché il modo di prendersi cura delle persone ancor prima dei pazienti, sono un perfetto esempio di quella buona sanità invocata da tutti, e che ho avuto la fortuna di trovare. Grazie!