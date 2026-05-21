“Negativi dimenticati”, ultimi giorni per scoprire i grandi del cinema italiano a Casa Francotto

Sta entrando nelle ultime due settimane di apertura la mostra fotografica “Negativi dimenticati” (la cui chiusura è prevista per il 2 giugno), allestita negli spazi di Casa Francotto a Busca. L’esposizione, che nelle scorse settimane ha richiamato numerosi visitatori e appassionati di cinema, propone oltre cinquanta fotografie inedite dedicate a tre grandi protagonisti del cinema italiano: Claudia Cardinale, Alberto Sordi e Vittorio Gassman.

Gli scatti raccontano il dietro le quinte di due capolavori della cinematografia nazionale, "La Grande Guerra" e "La ragazza con la valigia", offrendo uno sguardo originale e raro sui set e sui protagonisti dell’epoca.

Per accompagnare gli ultimi weekend della mostra, Casa Francotto ha organizzato anche una serie di eventi collaterali pensati per valorizzare il territorio buschese tra natura, cultura e tradizioni locali.

Il primo appuntamento sarà domenica 24 maggio alle 15 con la passeggiata naturalistica “Sulle tracce di antichi cammini”, da San Giacomo a San Martino.

Sabato 30 maggio alle 10 è invece prevista la visita alla Cineteca Sergio Arecco, ospitata al Palazzo della Musica di Busca, organizzata in collaborazione con il Circolo culturale cinematografico Méliès e riservata ai possessori della Tessera Musei.

Nel pomeriggio, alle 14,30, spazio alla scoperta del territorio rurale con l’iniziativa “Alla scoperta di un borgo rurale”, realizzata insieme a Cascina Cà Granda e accompagnata da una degustazione di nocciole Igp.

Domenica 31 maggio alle 15 si terrà invece la passeggiata “Busca sotterranea – l’uomo e il clima”, mentre martedì 2 giugno, sempre alle 15, sarà proposta un’escursione inedita lungo la Via dell’alabastro e il bosco della corte.

Un itinerario ideato dallo staff di Casa Francotto che unirà la storia delle cave di alabastro ai boschi e ai terreni un tempo coltivati dai monaci dell’Eremo di Belmonte.

Per partecipare a tutte le iniziative è obbligatoria la prenotazione contattando il numero 371.5420603 oppure scrivendo a info@casafrancotto.it.

La mostra è visitabile il venerdì dalle 15,30 alle 18,30, il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30, mentre la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30.

Il costo del biglietto intero è di 7 euro, mentre il ridotto a 5 euro è riservato agli over 65, agli insegnanti, ai ragazzi tra i 16 e i 25 anni non compiuti, agli studenti universitari e ai residenti di Cherasco previa presentazione di un documento.

L’ingresso gratuito è previsto per i possessori dell’Abbonamento Musei, per i ragazzi under 16, per le persone con disabilità – con eventuale accompagnatore al costo ridotto –, per i giornalisti muniti di tessera professionale, per le guide e gli accompagnatori turistici abilitati e per i residenti di Busca con documento.

Per ciascun evento collaterale è inoltre previsto un biglietto unico da 10 euro, senza riduzioni per motivi organizzativi.