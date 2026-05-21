Oncino, alla Madonna del Bel Faggio la benedizione dei nuovi tavoli e delle panchine

Domenica 24 maggio la cappella della Madonna del Bel Faggio, a Oncino, in valle Po, ospiterà una giornata di festa legata alla valorizzazione di uno dei luoghi più mistici del territorio.

Alle 16 si terrà la benedizione dei nuovi tavoli e delle panchine realizzati attorno alla chiesa grazie all’impegno di Pietro Perotto e dei suoi amici, con il contributo del Comune di Oncino.

L’intervento nasce per sostituire le strutture precedenti e rendere più accogliente l’area frequentata durante tutto l’anno da residenti, escursionisti e fedeli.

Ogni anno a Ferragosto, dalla chiesa parrocchiale di Oncino parte la tradizionale processione verso la cappella della Madonna del Bel Faggio, dove viene celebrata la messa.

“Abbiamo voluto dare una mano concreta per migliorare questo spazio così caro sia ai residenti che ai turisti – spiega Pietro Perotto –. Insieme ad alcuni amici abbiamo realizzato tavoli e panche nuove pensando a chi arriva fin qui per trascorrere qualche ora in tranquillità, immerso nella natura. È un luogo che merita di essere vissuto e preservato”.

La giornata inizierà alle 13 con una visita guidata organizzata dall’associazione Monviso 360. La partenza sarà dal municipio di Crissolo, con tappa alla panchina gigante di San Giacomo, quindi alla frazione Saret e a Oncino. Da qui i partecipanti raggiungeranno la cappella attraverso un sentiero immerso tra faggi e querce.

Nel corso della mattinata sarà inoltre possibile visitare la grotta di Rio Martino, mentre alle ore 16 il parroco don Remigio Luciano celebrerà la santa messa seguita dalla benedizione dei nuovi arredi esterni.

Al termine della funzione religiosa è previsto un piccolo rinfresco offerto dai massari Giuseppe Dario Mattio e Mario Marchetti.

Durante tutta la giornata saranno anche raccolte offerte libere destinate alla ristrutturazione della cappella, che continua a essere custodita e mantenuta grazie all’impegno dei volontari e dei massari del luogo.

Per informazioni sulla passeggiata o sulla visita alla grotta è possibile contattare il numero 347-0489818.