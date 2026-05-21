Zheng Zhen Studio, dieci nuovi tecnici tagliano il traguardo nel Baguazhang Ortodosso

Domenica 17 maggio resterà una data importante nella storia dello Zheng Zhen Studio.

In occasione della sessione d’esame dedicata alla formazione tecnica e didattica, dieci praticanti hanno raggiunto un nuovo livello nel proprio percorso marziale, confermando la continua crescita della scuola e la solidita del lavoro svolto negli anni.

L’esame si è svolto sotto la supervisione del Maestro Pino Montalbano, 6° Duan, e della Maestra Maria Clelia Cau, 4 Duan, docenti CSEN, che anno valutato gli allievi attraverso prove tecniche, metodologiche e teoriche, mirate non soltanto alla precisione esecutiva, ma anche alla comprensione dei principi interni del Baguazhang Ortodosso.

Nel contesto delle arti marziali tradizionali, il conseguimento di una qualifica d’insegnamento rappresenta molto più di un avanzamento tecnico. Significa assumersi la responsabilità della trasmissione dell’arte, custodendone i principi, il metodo e lo spirito.

Nuovi Allenatori di 2° Livello

• Cristiana Fruttero • Sara Luongo • Antonia Stalitano • Gabriele Pelissero • Mattio Simone • Gabriele Berthelot

Nuovi Istruttori di 2° Livello

• Marco Cigna • Daniele Fringuello • Giovanni Scaffidi • Francesco Filippone

Ogni candidato ha dimostrato disciplina, continuità e capacità di affrontare un percorso di studio rigoroso, qualità fondamentali nella pratica autentica del Baguazhang. Dietro ogni attestato vi sono anni di allenamento, ricerca personale e lavoro costante sui dettagli tecnici e interiori dell’arte.

"La crescita di nuovi Allenatori e Istruttori testimonia non solo l'eccellenza raggiunta dagli esaminati - commentano i maestri Pino e Maria Clelia Montalbano -, ma la vitalita stessa dello Zheng Zhen Studio. Qui, la diffusione dell'approccio tradizionale si ispira al principio del Wuwei: coltivare la tecnica e la profondita marziale fino a renderle un gesto spontaneo. La via dell'insegnamento diventa così non una forzatura, ma la naturale fioritura di una consapevolezza matura e condivisa. A tutti i promossi vanno i piu sinceri complimenti per il risultato ottenuto e l’augurio di proseguire il proprio percorso con la stessa dedizione, mantenendo vivi lo spirito di ricerca, l’umiltà e la passione che caratterizzano il vero praticante".