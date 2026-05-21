Grave incidente sull'autostrada A21 tra due mezzi pesanti. Prende fuoco una bisarca, morto il conducente [VIDEO]

Un violento impatto ha paralizzato la circolazione sull'autostrada A21, in direzione sud verso Piacenza. Lo scontro, avvenuto all'altezza del chilometro 22 nel tratto compreso tra la barriera di Villanova d'Asti e lo svincolo di Asti Ovest, ha coinvolto due mezzi pesanti.

La dinamica dello scontro

Secondo le prime ricostruzioni, la collisione si è configurata come un grave tamponamento. Una bisarca con diversi veicoli a bordo avrebbe urtato violentemente un camion con rimorchio che la precedeva sulla carreggiata.

L'impatto è stato particolarmente severo e ha distrutto quasi completamente il veicolo che ha preso fuoco. Nulla da fare per il conducente del mezzo.

Sul luogo del sinistro la macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente. Sono attualmente operativi tre mezzi dei vigili del fuoco di Asti e Chieri, impegnati nelle complesse operazioni di messa in sicurezza dell'area e di supporto ai veicoli coinvolti. Intervenuto anche l'elicottero dei vigili del fuoco per il controllo della zona.

Le conseguenze sulla viabilità sono pesanti. La circolazione risulta bloccata, con code che hanno raggiunto i quattro chilometri e sono in rapido aumento in questi minuti. Si raccomanda agli automobilisti in viaggio di prestare la massima attenzione e di valutare percorsi stradali alternativi per non rimanere intrappolati nel blocco autostradale.