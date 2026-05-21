Cybersicurezza e Industria: la tua azienda è davvero al sicuro da un attacco informatico?

Un attacco informatico può bloccare un’azienda in poche ore. E oggi, tra ransomware, furti di dati e minacce digitali sempre più sofisticate, nessuna impresa può considerarsi davvero al sicuro.



È questo il tema affrontato nel nuovo video realizzato da BAIT Service, società italiana specializzata in sicurezza informatica e servizi IT per le imprese, che attraverso una simulazione concreta mostra cosa può accadere quando un’azienda si trova ad affrontare un cyberattacco senza un’adeguata strategia di prevenzione informatica.

Il video ricostruisce lo scenario di due aziende operative nello stesso settore produttivo, con caratteristiche simili e inserite nel medesimo mercato. A fare la differenza, però, è il diverso approccio adottato verso la sicurezza IT e la protezione dei sistemi aziendali.



Da una parte c’è un’impresa che aveva già affrontato il tema della cybersicurezza aziendale con un percorso strutturato, avviando un’analisi dei rischi informatici e costruendo nel tempo un sistema di protezione capace di garantire continuità operativa e capacità di risposta agli incidenti cyber. Dall’altra, invece, un’azienda che aveva sottovalutato il problema, rimandando investimenti e interventi legati alla sicurezza informatica.



Quando l’attacco si verifica, le conseguenze diventano inevitabilmente molto diverse. Nel primo caso l’azienda riesce a preservare la continuità dell’attività produttiva; nel secondo la produzione si ferma, con ripercussioni che coinvolgono non soltanto gli aspetti tecnici, ma anche quelli economici, organizzativi, reputazionali e contrattuali.



Il messaggio che emerge con forza è chiaro: oggi la cybersicurezza non riguarda più soltanto il reparto IT, ma rappresenta un elemento strategico per la tutela dell’intera azienda. Proteggere dati, sistemi e infrastrutture significa infatti difendere la continuità del business e la resilienza dell’organizzazione in un contesto in cui gli attacchi informatici alle imprese sono sempre più frequenti.



Con la crescita della digitalizzazione industriale e dell’interconnessione tra sistemi produttivi, investire nella prevenzione informatica non è più una scelta rimandabile, ma una necessità concreta per ridurre i rischi e affrontare con maggiore preparazione le minacce cyber.