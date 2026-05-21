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| 21 maggio 2026, 15:49

Periferie, Bonassi (Intesa Sanpaolo): "Con Save the Children trasformiamo risorse in opportunità"

Periferie, Bonassi (Intesa Sanpaolo): &quot;Con Save the Children trasformiamo risorse in opportunità&quot;

(Adnkronos) - “L’attenzione ai temi dell’infanzia e alle situazioni di fragilità sono da tempo al centro dell’impegno di Intesa Sanpaolo e in questo percorso la collaborazione con Save the Children è fondamentale, perché lavorare insieme permette di trasformare le risorse in opportunità educative”. Lo ha detto Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo, intervenendo a Impossibile 2026, la biennale dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in corso all’Acquario Romano di Roma sul tema 'Investire nelle periferie, investire nell’infanzia'. Bonassi ha sottolineato che la collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Save the Children si basa su un modello di coprogettazione degli interventi.  

'Studiamo insieme gli interventi, condividendo obiettivi, strumenti e metodi di lavoro - ha spiegato - Come banca mettiamo a disposizione non solo risorse economiche, che sono comunque fondamentali, ma anche esperienze e competenze". Secondo Bonassi, nelle aree più fragili è necessario creare spazi in grado di sostenere la crescita educativa e sociale dei giovani. “Nelle periferie servono luoghi sicuri dove le persone possano costruire competenze, sviluppare relazioni e ritrovare opportunità educative”, ha concluso. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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