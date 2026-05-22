Enzo Bubbio eletto nuovo presidente di Fiaip Asti-Cuneo

Cambio al vertice del Collegio provinciale aggregato di FIAIP Asti e Cuneo: Enzo Bubbio è il nuovo presidente, subentra a Roberto Coppola e guiderà i due Collegi provinciali fino al 2029.

Agente immobiliare di lungo corso, Bubbio è iscritto alla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali da 25 anni. Da tempo impegnato nella vita associativa di FIAIP, ha ricoperto vari ruoli di responsabilità: prima segretario e poi vicepresidente di Fiaip Cuneo fino al 2026 per passare con questa elezione alla carica di presidente.

La sua professionalità, unita a un costante impegno associativo, è stata riconosciuta dai colleghi che lo hanno scelto per guidare i due Collegi della Federazione con l’obiettivo di sostenere e tutelare la categoria.

“Sono onorato della fiducia dimostrata dai colleghi e li ringrazio per il sostegno con cui mi accompagneranno in questo nuovo incarico”, ha dichiarato il neo presidente Enzo Bubbio.

“Insieme – ha aggiunto - lavoreremo per rafforzare la nostra categoria e seguiremo gli associati delle due province soprattutto su formazione e legalità. Sono certo di poter contare su una squadra motivata e partecipativa, perché le iniziative partono dal basso: sono i territori, con le esigenze che riscontriamo ogni giorno, a indicare le priorità su cui intervenire”.

Si conferma, quindi con questa elezione, la volontà di sostenere l’azione sindacale FIAIP e di promuovere i valori di trasparenza, lotta all’abusivismo e responsabilità, che contraddistinguono gli agenti immobiliari associati a FIAIP.