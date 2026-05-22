Valdieri, Il Comune vende all'asta 4 veicoli

Il Comune di Valdieri rende noto l’avvio di una procedura di asta pubblica per l’alienazione di 4 veicoli appartenenti all’autoparco comunale.

L’asta si terrà il giorno 9 giugno 2026 alle ore 14:30 presso la Sede Comunale, con il sistema delle offerte segrete al massimo rialzo rispetto al prezzo posto a base d'asta.

La vendita comprende diverse tipologie di mezzi, pensati per soddisfare varie necessità d'uso:

- Fiat Doblò (2007): Autocarro per trasporto cose. Base d’asta: € 400,00.

- Macchina Operatrice Terna JBC 3CX Super (2001): Omologata per sgombero neve e movimento terra, munita di vomero spalaneve bidirezionale ad azionamento idraulico con comando in cabina, 1 benna da 60 cm e 1 da 30 senza denti, 1 benna frontale e n. 2 catene per pneumatici; Base d’asta: € 18.000,00.

- Daihatsu Terios 4x4 (2005): Ex veicolo della Polizia Municipale. Base d’asta: € 1.500,00.

- Sabbiatrice Garnero SPX 2000 (2000): Macchina in acciaio inox per spargimento. Base d’asta: € 8.000,00.

Le offerte economiche devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12:00 del 9 giugno 2026.

I mezzi sono venduti nello stato di fatto in cui si trovano, con la formula "visto e piaciuto".

È possibile visionare i veicoli previo appuntamento telefonico al numero 0171/97109 (int. 206).

Il bando integrale e i relativi moduli di partecipazione (Allegati A, B, C, D) sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Valdieri (https://www.comune.valdieri.cn.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara".