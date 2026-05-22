Cesare De Stefano premiato a Madrid per Leadership & Innovation al Best CEO Awards di Madrid

Il premio “Leadership & Innovation” ricevuto pochi giorni fa da Cesare De Stefano al Best CEO Awards 2026 di Madrid, accende i riflettori su un percorso imprenditoriale costruito negli anni con visione, capacità di sviluppo e forte identità industriale. Il riconoscimento è arrivato durante una delle più importanti serate internazionali dedicate alla leadership d’impresa del circuito business, tra i nomi e le realtà presenti nella manifestazione figurano anche rappresentanti di aziende di primo piano del panorama internazionale, da Gabriele Burgio di Alpitour a gruppi come Iberia e Faber-Castell, elemento che contribuisce a restituire con immediatezza il livello dell’appuntamento madrileno. A rafforzare ulteriormente il significato di questo passaggio si aggiunge la selezione di Nuvola Zero per i Best Company Awards 2026, con finale e premiazione previste a novembre, sempre a Madrid.

Il risultato personale di De Stefano acquista ancora più peso alla luce della competitività della selezione, che o ha visto emergere in un processo internazionale che ha coinvolto oltre 1.400 candidati. Per De Stefano, il premio valorizza un percorso che tiene insieme intuizione imprenditoriale, sviluppo di prodotto, costruzione di brand e capacità di leggere in anticipo i movimenti del mercato. La sua storia professionale, del resto, parla con chiarezza, imprenditore italiano, fondatore e CEO di una realtà food-tech divenuta nel tempo caso osservato con crescente attenzione, autore del libro Intelligenza Alimentare ed editore con Maltese Volante, De Stefano ha costruito una presenza pubblica coerente con il suo percorso d’impresa. Nel suo caso, la leadership prende forma dentro un settore che negli ultimi anni ha cambiato passo, con una crescente attenzione verso proprietà intellettuale, processi, qualità degli asset industriali e capacità di trasformare l’innovazione in valore durevole. Il riconoscimento per Leadership & Innovation premia quindi una figura imprenditoriale che ha saputo tenere insieme creatività e metodo, intuizione e disciplina, visione e capacità di execution.

“Ricevere a Madrid il riconoscimento per Leadership & Innovation ai Best Ceo Awards rappresenta un momento di grande valore, perché arriva davanti a una comunità internazionale di imprenditori e leader che ogni giorno lavorano sulla crescita, sulla trasformazione e sulla capacità di generare impatto. Lo considero un riconoscimento al lavoro sviluppato in questi anni e alla convinzione che innovare significhi dare forma concreta a una visione, trasformandola in impresa, prodotti, processi e cultura”, dichiara Cesare De Stefano.

De Stefano è un founder che ha saputo costruire una direzione industriale riconoscibile, accompagnando lo sviluppo di un’azienda che ha legato la propria crescita alla ricerca applicata, alla tutela dell’innovazione e alla capacità di presidiare un segmento ad alto potenziale. Questa dimensione imprenditoriale dà spessore anche al suo lavoro editoriale e divulgativo, perché nasce da esperienza diretta, gestione di processi, posizionamento di marca e sviluppo di impresa.

Accanto al premio personale, la selezione di Nuvola Zero per i Best Company Awards 2026 aggiunge un secondo momento altrettanto importante. Qui l’attenzione si sposta sull’azienda nel suo insieme e sulla traiettoria che l’ha portata a raccogliere visibilità anche oltre i confini italiani. Il nome di Nuvola Zero entra infatti in una shortlist che valorizza realtà capaci di esprimere crescita, identità, innovazione e potenziale di mercato. Per l’azienda, attiva nel segmento dell’alimentazione funzionale e sostenuta da un impianto industriale fondato su processi brevettati, si tratta di un passaggio che certifica la credibilità di un percorso costruito con continuità e ambizione. Il valore di questa selezione risiede proprio nel suo significato aziendale. Qui il riconoscimento riguarda la struttura imprenditoriale, la qualità del progetto, la sua tenuta strategica e la capacità di affermarsi con una proposta nuova in un mercato dinamico e competitivo. Nuvola Zero arriva a questo appuntamento dopo aver lavorato su brevetti, marchi, sviluppo di prodotto e consolidamento industriale, elementi che contribuiscono a definire una presenza sempre più visibile anche a livello internazionale.

“La selezione di Nuvola Zero per i Best Company Awards 2026 aggiunge una soddisfazione profonda, perché riguarda il lavoro dell’azienda nel suo insieme e valorizza un percorso costruito con metodo, visione e grande attenzione alla qualità. Ogni traguardo acquista ancora più significato quando premia una squadra, una cultura d’impresa, una direzione industriale e la capacità di crescere mantenendo identità e coerenza. Madrid segna per noi una tappa importante e conferma che il lavoro serio, quando è sostenuto da visione e continuità, riesce a parlare anche su scala internazionale”, aggiunge Cesare De Stefano.

Il doppio passaggio maturato a Madrid offre così una lettura piena del percorso di Cesare De Stefano, da una parte il premio alla leadership mette in evidenza la qualità della sua visione imprenditoriale e dall’altra la selezione di Nuvola Zero per i Best Company Awards porta al centro la solidità di un’impresa che ha saputo crescere, strutturarsi e farsi riconoscere. Insieme, questi due elementi raccontano una storia coerente, capace di tenere uniti leadership personale, sviluppo industriale e credibilità internazionale.

Madrid segna quindi un passaggio di forte valore simbolico e operativo, il premio a De Stefano consacra un percorso fondato su crescita, sviluppo e identità imprenditoriale e la selezione di Nuvola Zero per i Best Company Awards 2026 proietta l’azienda verso un nuovo appuntamento internazionale e conferma la maturità di un progetto che continua ad avanzare con passo deciso. Per Cesare De Stefano è il riconoscimento di una visione che ha preso forma nell’impresa e che oggi trova ascolto ben oltre il mercato italiano. https://cesaredestefano.it/