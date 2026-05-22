CORSA IN MONTAGNA E TRAIL / Cinque atleti cuneesi tra i convocati per i campionati europei off-road di Kamnik

Sono stati ufficializzati i convocati azzurri per i campionati europei off-road, la rassegna continentale di corsa in montagna e trail, in programma dal 5 al 7 giugno a Kamnik, in Slovenia.

A far parte della squadra saranno 36 atleti, di cui 18 uomini e 18 donne. Si gareggia a livello assoluto nelle prove di salita e discesa, sola salita (ambedue previste anche per gli under 20) e trail, per un totale di 10 titoli individuali in palio, tra maschili e femminili, e altrettanti a squadre.

11 gli atleti piemontesi chiamati a vestire la maglia azzurra. Spicca la composizione della squadra u20 maschile di mountain classic, composta totalmente da atleti piemontesi: Matteo Bagnus, campione italiano in carica e chiamato al doppio impegno anche nell’uphill, Francesco Pepe (Atl. Saluzzo), Christian Piana e Christian Suini (Sport Project VCO), quest’ultimo alla prima volta in azzurro. Sempre nella categoria u20 nell’uphill ci sarà anche Stefano Perardi (Sport Project VCO), campione italiano u20 2025 della specialità.

Al femminile ci sarà l’annunciato esordio in maglia azzurra di Arianna Dentis (Atl. Saluzzo), splendida seconda ai campionati italiani di Revello; la cuneese prenderà parte alla prova di mountain classic. In quella di vertical uphill sarà invece impegnata Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita). Esordio in nazionale anche per Francesca Bianco (ASD Dragonero), schierata nella prova di mountain classic nella categoria u20.

Per quanto riguarda il trail, in campo maschile nuova avventura in azzurro per il veterano Cristian Minoggio (Sport Project VCO), seconda volta invece per Gianluca Ghiano (ASD Baudenasca). Al femminile ci sarà invece la torinese della GS Orecchiella Garfagnana Camilla Magliano.