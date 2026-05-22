Russell in pole per la Sprint del Gp del Canada, Antonelli secondo

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) - George Russell (Mercedes) in pole position nelle qualifiche Sprint del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il britannico ferma il cronometro sul tempo di 1'12"965 e precede di 0"068 il compagno di squadra, l'italiano e leader della classifica piloti Andrea Kimi Antonelli, che aveva dominato le libere. Indietro le Ferrari, che occupano tutta la terza fila con il britannico Lewis Hamilton ed il monegasco Charles Leclerc rispettivamente quinto e sesto. Le McLaren del britannico Lando Norris e dell'australiano Oscar Piastri sono terza e quarta. Domani, sabato, alle 18.30 la terza sprint del campionato, mentre alle 22 si disputeranno le qualifiche. Domenica, alle 22, la gara lunga.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).