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| 22 maggio 2026, 23:54

Sprint Gp Canada, Russell in pole con Mercedes e Ferrari in terza fila

Sprint Gp Canada, Russell in pole con Mercedes e Ferrari in terza fila

(Adnkronos) -

George Russell ha conquistato la pole position nelle qualifiche della Sprint del Gp del Canada in programma domani. Il pilota britannico della Mercedes ha girato in 1'12''965 nelle qualifiche di oggi, 22 maggio, precedendo il compagno di squadra, Kimi Antonelli (1'13''033) che scatterà in seconda posizione completando la prima fila. Alle spalle delle due frecce d'argento, in seconda fila, le McLaren del britannico Lando Norris (1'13''280) e dell'australiano Oscar Piastri (1'13''299), che partiranno in terza e quarta posizione in griglia. Terza fila per le Ferrari dell'inglese Lewis Hamilton (1'13''326) e del monegasco Charles Leclerc (1'13''410), rispettivamente quinto e sesto. Dietro le rosse partiranno in quarta fila le Red Bull di Max Verstappen (1'13''504) e di Isack Hadjar (1'13''605). A completare la top ten, in quinta fila, la RB di Arvid Lindblad (1'13''737) e la Williams di Carlos Sainz (1'14''536). 

 

Prima fila:  

1. George Russell - Mercedes 

2. Kimi Antonelli - Mercedes 

Seconda fila: 

3. Lando Norris - McLaren 

4. Oscar Piastri - McLaren 

Terza fila: 

5. Lewis Hamilton - Ferrari 

6. Charles Leclerc - Ferrari 

Quarta fila: 

7. Max Verstappen - Red Bull 

8. Isack Hadjar - Red Bull 

Quinta fila:

 

9. Arvid Lindblad - RB 

10. Carlos Sainz - Williams 

Sesta fila: 

11. Nico Hulkenberg - Audi 

12. Gabriel Bortoleto - Audi 

Settima fila: 

13. Franco Colapinto - Alpine 

14. Esteban Ocon - Haas 

Ottava fila:  

15. Oliver Bearman - Haas 

16. Fernando Alonso - Aston Martin 

Nona fila: 

17. Sergio Perez - Cadillac 

18. Lance Stroll - Aston Martin 

Decima fila: 

19. Pierre Gasly - Alpine 

20. Valtteri Bottas - Cadillac 

Undicesima fila:  

21. Alexander Albon - Williams 

22, Liam Lawson - RB. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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