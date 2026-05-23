È Mattia Antola la guida tecnica di Libellula Volley per la nuova stagione

Nuovo importante innesto nello staff tecnico di Libellula Volley in vista della stagione sportiva 2026/2027. La società ha infatti annunciato l'ingresso di Mattia Antola, figura di esperienza nel panorama pallavolistico nazionale, che ricoprirà il ruolo di allenatore dell'Under 17/Serie C e di direttore tecnico.

Allenatore di 3° Grado, Antola arriva dopo un percorso costruito in società di rilievo del volley giovanile e senior italiano. Nel corso della sua carriera ha infatti maturato esperienze con Serteco Volley School Genova, Albenga Volley, Imperia Volley, Torri di Quartisolo e Savino Del Bene Volley Scandicci, realtà conosciute per il lavoro svolto nella formazione tecnica e nello sviluppo delle atlete.

Negli anni ha ricoperto incarichi sia da primo allenatore sia da direttore tecnico, contribuendo alla crescita di progetti orientati alla valorizzazione del settore giovanile e alla costruzione di percorsi competitivi di alto livello.

L'arrivo di Antola rappresenta per Libellula Volley un ulteriore tassello nel percorso di consolidamento e sviluppo del progetto sportivo condiviso, con l'obiettivo di continuare a investire sulla qualità tecnica, sulla crescita delle giovani atlete e sul rafforzamento del movimento pallavolistico del territorio.

Grande soddisfazione da parte della società, che accoglie così il nuovo tecnico all'interno dello staff per affrontare le prossime sfide sportive con rinnovato entusiasmo e ambizione.

Per lui è previsto anche il pieno coinvolgimento nel progetto House of Volley che coinvolge il volley femminile giovanile della provincia di Cuneo con base a Fossano in ruolo di vertice che lo vedrà impegnato in quello che sta diventando il progetto più affascinante per le giovani promesse della pallavolo cuneese.