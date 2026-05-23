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| 23 maggio 2026, 14:07

Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena"

Caso Orlandi, De Priamo: &quot;Emanuela a Londra? Una messa in scena&quot;

(Adnkronos) - “Insistere sulla scuola Ludovica da Victoria, sulle amiche di Emanuela, sulle compagne di corso, sui suoi ultimi spostamenti avrebbe consentito di partire dalla ragazza che molto probabilmente le prospettò la vicenda Avon, e arrivare ad unire i tasselli e a capire chi ha rapito Emanuela". Il senatore Andrea De Priamo, che dopo l'elezione al vertice della Commissione Affari Costituzionali del Senato ha lasciato la presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, traccia in un'intervista all'Adnkronos un bilancio del lavoro svolto finora dall'organismo, a pochi giorni dal passaggio del testimone con il neoeletto presidente Fabio Roscani. E parla anche della pista di Londra “costruita ad arte”. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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