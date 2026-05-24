A Fossano il futuro degli autotrasportator al centro dell’assemblea annuale di Astra Cuneo e Irfo

La categoria degli autotrasportatori, per molti “invisibile”, è invece da considerarsi imprescindibile per lo sviluppo dell’economia e dei mercati italiani e internazionali.

Questo anche in virtù del fatto che, se non fosse per loro (e per il 90% di trasporto gommato riconosciuto in tutta Italia) gran parte della movimentazione e dei carichi e degli scarichi non potrebbero avvenire.

Dello specifico tema e di altri argomenti, su tutti la situazione del caro carburante, se n’è parlato ieri 23 maggio al Dama Hotel di Fossano, in occasione dell’assemblea annuale dell’associazione trasportatori Astra Cuneo, in collaborazione con Irfo (Istituto e Ricerca e di Formazione).

L’appuntamento è stato moderato dal segretario Dimitri Nidasio, con la presenza del presidente di Astra Servizi Ercole Fornero, il vice Ennio Tonoli (anche presidente di Irfo).

Insieme a loro anche il presidente di Fiap Service (Federazione italiana autotrasportatori professionali) Roberto Scarpa e il segretario generale della stessa associazione, Alessandro Peron.

Dal presidente e dal vice di Astra Cuneo Fornero e Tonoli viene così descritta l’attuale situazione: “È un momento difficile, tra aumento dei costi di personale, carburante e gestioni varie. Oggi siamo 90mila aziende iscritte all’Albo, ma il futuro con questa crisi sarà inevitabilmente di ridurle, sempre però secondo le regole di sicurezza e di gestione”.

“Veniamo da una importante riunione a Palazzo Chigi con la premier Meloni, il vice presidente Salvini, i ministri Urso, Giorgetti e Foti e il sottosegretario Rixi, grazie ai quali abbiamo scongiurato per fortuna il fermo dei trasporti dal 25 al 29 maggio e per dare risposta agli autotrasportatori sul tema del caro gasolio. È stato un incontro importante, soprattutto per l’attenzione che il Governo ha avuto nei confronti del nostro settore, con 300 milioni di euro messi a disposizione per andare a supportare il caro gasolio”.

